Росприроднадзор проверит данные о загрязнении моря во Владивостоке

Местные СМИ и соцсети опубликовали фото с пляжа в центре города, на них видно, как белое вещество покрывает большую площадь вдоль берега. Очевидцы отмечают, что пленка - маслянистая, а издание VL.ru сообщает, что к вечеру пена распространилась на многие километры вдоль побережья.