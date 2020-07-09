https://ria.ru/20200709/1574119503.html
Росприроднадзор проверит данные о загрязнении моря во Владивостоке
Специалисты Росприроднадзора начали проверку информации о масштабном загрязнении моря в центре Владивостока, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:41
2020-07-09T15:41
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155020/58/1550205899_169:0:3810:2048_1400x0_80_0_0_3862803ec648224f49bf9cf6e4761be7.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574077454.html
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155020/58/1550205899_169:0:3810:2048_1400x0_80_0_0_3862803ec648224f49bf9cf6e4761be7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155020/58/1550205899_1079:0:3810:2048_1400x0_80_0_0_6903f3e95ff046a28febdac60526e2e9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155020/58/1550205899_1762:0:3810:2048_1400x0_80_0_0_b686be1217d7ae1efaf2c177edd504b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток, происшествия