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Росприроднадзор проверит данные о загрязнении моря во Владивостоке
Специалисты Росприроднадзора начали проверку информации о масштабном загрязнении моря в центре Владивостока, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:41
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владивосток
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток, происшествия

Росприроднадзор проверит данные о загрязнении моря во Владивостоке

15:41 09.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Русский мост с Токаревской кошки во Владивостоке
Вид на Русский мост с Токаревской кошки во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора начали проверку информации о масштабном загрязнении моря в центре Владивостока, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского управления Росприроднадзора.
Местные СМИ и соцсети опубликовали фото с пляжа в центре города, на них видно, как белое вещество покрывает большую площадь вдоль берега. Очевидцы отмечают, что пленка - маслянистая, а издание VL.ru сообщает, что к вечеру пена распространилась на многие километры вдоль побережья.
"Поступила информация о загрязнении, она передана в отдел по надзору за морем. Сотрудники проверят данные", - сказал собеседник.
Он отметил, что пока природа загрязнения и его масштаб неизвестны.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ВладивостокПроисшествия
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