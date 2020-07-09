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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574119352.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1154
Тринадцать новых случаев коронавируса зафиксировали в Латвии, общее число выявленных заболевших в республике достигло 1154, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:38
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1154

15:38 09.07.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 9 июл – РИА Новости. Тринадцать новых случаев коронавируса зафиксировали в Латвии, общее число выявленных заболевших в республике достигло 1154, говорится в сообщении на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.
"За прошедшие сутки в Латвии сделано 1715 тестов на COVID-19, зарегистрировано 13 новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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Скорость распространения нового коронавируса
В целом с начала пандемии проведено около 163,8 тысячи тестов на COVID-19. Умерли 30 человек, выздоровели - 1019.
Сейчас в больницах страны лежат четыре пациента с коронавирусом, у троих заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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