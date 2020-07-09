Спутники отслеживают ликвидацию разлива нефтепродуктов в Химках

"Была запланирована космическая съемка разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Оно сопровождается снимком места работ, сделанным со спутника "Ресурс-П" номер 1, на котором видны боновые заграждения на реке Грачёвка, впадающей в Химкинское водохранилище.