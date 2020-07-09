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Спутники отслеживают ликвидацию разлива нефтепродуктов в Химках
Российские космические аппараты ведут мониторинг ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:37
тимур иванов
роскосмос
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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тимур иванов, роскосмос, московская область (подмосковье), химки, происшествия

Спутники отслеживают ликвидацию разлива нефтепродуктов в Химках

15:37 09.07.2020
1626
© Фото : UR3IRSВъезд в г.Химки со стороны Москвы
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
© Фото : UR3IRS
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские космические аппараты ведут мониторинг ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище, сообщил "Роскосмос".
"Была запланирована космическая съемка разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Оно сопровождается снимком места работ, сделанным со спутника "Ресурс-П" номер 1, на котором видны боновые заграждения на реке Грачёвка, впадающей в Химкинское водохранилище.
Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка (Грачевка) в Химках. По предварительным данным, нефтепродукты вытекли из стока ливневой канализации "Химводостока".
Власти Подмосковья ранее обратились к заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов на Химкинском водохранилище. Для ликвидации загрязнения были установлены боновые заграждения в русле реки. Кроме этого, специалисты "Химводостока" занимаются расчисткой русла, откачкой нефтепродуктов из колодцев.
Разлив нефти
8 июня, 16:29
В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов
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Тимур ИвановРоскосмосМосковская область (Подмосковье)ХимкиПроисшествия
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