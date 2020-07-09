Спутники отслеживают ликвидацию разлива нефтепродуктов в Химках

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские космические аппараты ведут мониторинг ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище, сообщил "Роскосмос".
"Была запланирована космическая съемка разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Оно сопровождается снимком места работ, сделанным со спутника "Ресурс-П" номер 1, на котором видны боновые заграждения на реке Грачёвка, впадающей в Химкинское водохранилище.
Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка (Грачевка) в Химках. По предварительным данным, нефтепродукты вытекли из стока ливневой канализации "Химводостока".
Власти Подмосковья ранее обратились к заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов на Химкинском водохранилище. Для ликвидации загрязнения были установлены боновые заграждения в русле реки. Кроме этого, специалисты "Химводостока" занимаются расчисткой русла, откачкой нефтепродуктов из колодцев.