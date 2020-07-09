В Якутии рассказали о востребованности службы занятости из-за COVID-19

По информации председателя госкомитета региона по занятости населения Степана Москвитина, за время пандемии изменён механизм предоставления, автоматизированы процессы подачи заявления в службу занятости, что сделало их максимально доступными и удобными для населения. "Так, посредством портала "Работа в России" и единого портала госуслуг… в качестве безработных в органы службы занятости населения республики обратились 31 702 человека (на 60,6% больше аналогичного периода прошлого года (19229 человек)), из них с 1 марта - 23 712 человек", - рассказали в пресс-службе.