В Якутии рассказали о востребованности службы занятости из-за COVID-19

ЯКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Свыше 30 тысяч безработных обратились в службы занятости Якутии из-за пандемии коронавируса, что на 60% больше, чем в 2019 году, по итогам первого квартала по проекту "Местные кадры в промышленность" трудоустроено 1673 якутянина, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Власти республики ведут ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда. Первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников в четверг провел в режиме видео-конференц-связи совещание с главами муниципальных районов и городских округов республики.
По информации председателя госкомитета региона по занятости населения Степана Москвитина, за время пандемии изменён механизм предоставления, автоматизированы процессы подачи заявления в службу занятости, что сделало их максимально доступными и удобными для населения. "Так, посредством портала "Работа в России" и единого портала госуслуг… в качестве безработных в органы службы занятости населения республики обратились 31 702 человека (на 60,6% больше аналогичного периода прошлого года (19229 человек)), из них с 1 марта - 23 712 человек", - рассказали в пресс-службе.
В 2020 году по приоритетному проекту "Местные кадры в промышленность" поставлена задача по трудоустройству не менее 9 тысяч граждан, постоянно проживающих в республике. "По итогам первого квартала промышленными компаниями - участниками проекта трудоустроено 1673 человека (18,6% от годового показателя) из местных жителей", - сообщил Москвитин.
Отмечается, что для замещения работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения местными кадрами между государственным комитетом, ООО "ГазАртСтрой" и ООО "Стройтрансгаз Трубопроводстрой" заключены соглашения о взаимном сотрудничестве по реализации проекта "Местные кадры в промышленность" на период 2020-2021 годов.
Ранее сообщалось, что в рамках реализации Восточной газовой программы на Востоке России будут созданы новые центры газодобычи, в том числе Якутский. Базовым для Якутского центра газодобычи является Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, лицензией на которое владеет "Газпром". Месторождение расположено в Ленском районе Якутии. Запасы газа месторождения составляют 1,3 триллиона кубических метров, извлекаемые запасы нефти и конденсата - 79,4 миллиона тонн. Ввод в разработку нефтяной оторочки Чаяндинского месторождения планируется в 2014 году, газовых залежей - в 2016 году.
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