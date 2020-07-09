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В Сербии ужесточат меры по коронавирусу
Премьер Сербии Ана Брнабич на фоне двухдневных беспорядков из-за ограничений против COVID-19 сообщила о новом ужесточении мер, в частности, запрете на собрания... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, ана брнабич, сербия, белград (город), в мире

В Сербии ужесточат меры по коронавирусу

15:35 09.07.2020
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© РИА Новости / Олег ИвановСербия
Сербия
© РИА Новости / Олег Иванов
Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич на фоне двухдневных беспорядков из-за ограничений против COVID-19 сообщила о новом ужесточении мер, в частности, запрете на собрания в помещениях и на открытом воздухе свыше 10 человек.
Тем самым, власти страны отказались от идеи введения комендантского часа, которая привела к массовым протестам граждан.
"Полностью запрещается организация массовых собраний свыше 10 человек, в помещениях и на открытом пространстве, вводится ограничение числа людей в закрытых помещениях по принципу один человек на 4 квадратных метра и ограничение рабочего времени объектов с пятницы от 21.00 до 6.00 на период до улучшения ситуации", - заявила премьер-министр на пресс-конференции.
Отмечается, что данные меры вводятся в Белграде, муниципальным властям на местах предстоит принять решение об ограничениях самостоятельно. По словам Брнабич, ресурсы по приему пациентов с коронавирусом "исчерпаны".
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