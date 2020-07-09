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В Тунисе предотвратили теракты на туристических объектах
МВД Туниса предотвратило планируемые террористами нападения на туристические и правительственные объекты страны, говорится в полученном РИА Новости в четверг... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:12
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, мвд туниса, исламское государство, тунис (страна), в мире

В Тунисе предотвратили теракты на туристических объектах

15:34 09.07.2020 (обновлено: 16:12 09.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Туниса
Автомобиль полиции Туниса
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции Туниса. Архивное фото
КАИР, 9 июл - РИА Новости. МВД Туниса предотвратило планируемые террористами нападения на туристические и правительственные объекты страны, говорится в полученном РИА Новости в четверг заявлении ведомства.
"Подразделению по расследованию террористических преступлений… удалось предотвратить планы террористов, целью которых был туристический сектор и государственные объекты, а также задержать ключевую фигуру в подготовке нападений", - говорится в заявлении.
Сотрудник ФСБ
7 июля, 15:08
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Задержание произведено в одной из провинций на северо-востоке страны, имя задержанного не раскрывается в интересах следствия, уточнило МВД. Вместе с организатором планируемых нападений задержаны его сообщники, лояльные террористической группировке "Исламское государство"*, отмечается в заявлении.
Ранее в июне тунисские силы безопасности задержали на севере страны 13 человек по подозрению в участии в террористической группировке. Как сообщало агентство TAP со ссылкой на источник, среди задержанных трое разыскиваемых за терроризм, еще один из них отсидел тюремный срок за то, что воевал в рядах ИГ*. Дела обвиняемых переданы генпрокуратуре.
Власти Туниса в 2015 году ввели режим чрезвычайного положения после серии террористических нападений. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.
После этих событий власти усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.
Сотрудники ФСБ РФ
17 июня, 13:57
За 2019 год в России предотвратили 43 теракта
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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