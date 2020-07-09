В Тунисе предотвратили теракты на туристических объектах

"Подразделению по расследованию террористических преступлений… удалось предотвратить планы террористов, целью которых был туристический сектор и государственные объекты, а также задержать ключевую фигуру в подготовке нападений", - говорится в заявлении.

Ранее в июне тунисские силы безопасности задержали на севере страны 13 человек по подозрению в участии в террористической группировке. Как сообщало агентство TAP со ссылкой на источник, среди задержанных трое разыскиваемых за терроризм, еще один из них отсидел тюремный срок за то, что воевал в рядах ИГ*. Дела обвиняемых переданы генпрокуратуре.