Собянин оценил ситуацию в экономике Москвы

"Сегодня можно констатировать, что торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса, общепит вышли на уровень 2019 года. После того, как были сняты ограничения, когда стало возможно работать промышленности, строительству, торговли, общепиту, динамика восстановления этих оборотов достаточно высокая. Она выше, чем мы ожидали, чем ожидали эксперты. Это говорит о том, что у нас есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях", - сказал Собянин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".