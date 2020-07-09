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Собянин оценил ситуацию в экономике Москвы
У Москвы есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:34
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экономика
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РИА Новости
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сергей собянин, москва, экономика

Собянин оценил ситуацию в экономике Москвы

15:34 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. У Москвы есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня можно констатировать, что торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса, общепит вышли на уровень 2019 года. После того, как были сняты ограничения, когда стало возможно работать промышленности, строительству, торговли, общепиту, динамика восстановления этих оборотов достаточно высокая. Она выше, чем мы ожидали, чем ожидали эксперты. Это говорит о том, что у нас есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях", - сказал Собянин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
При этом он отметил, что на многих предприятиях процесс восстановления идет очень сложно.
"Какие задачи мы видим на ближайшее время - это восстановить, насколько это возможно, несмотря на серьезное падение бюджета, основные инвестиционные проекты, связанные с инфраструктурой, для того, чтобы поддерживать вложения частных компаний, частных инвестиций", - добавил мэр.
По его мнению, можно сохранить тот инвестиционный потенциал, который был накоплен в предыдущие годы, что станет основой движения вперед.
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