https://ria.ru/20200709/1574118760.html
ГД поддержала проект, устанавливающий фиксированную дату собраний в СНТ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить членов садоводческих или огороднических товариществ правом... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:32
2020-07-09T15:32
госдума рф
ирина яровая
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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госдума рф, ирина яровая, общество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить членов садоводческих или огороднических товариществ правом определить дату, время, место проведения и повестку ежегодного очередного общего собрания своих членов, чтобы люди имели возможность планировать, участвовать, а также экономить общие расходы товарищества.
Соответствующий законопроект в Госдуму в прошлом году внесла вице-спикер ГД Ирина Яровая
.
Она пояснила, что в соответствии с действующим законодательством общее собрание членов товарищества собирается не реже одного раза в год.
"Законопроектом предлагаем наделить членов садоводческих или огороднических товариществ, а это около 60 миллионов граждан, правом определить в уставе дату, время, место проведения и повестку ежегодного очередного общего собрания своих членов. Люди должны иметь возможность планировать и лично принимать в них участие", - пояснила Яровая.
Она отметила, что многие садоводы и огородники – пожилые люди, которые не умеют пользоваться компьютером и не имеют электронного адреса, поэтому товарищества вынуждены направлять информацию о собрании почтой письмом с уведомлением. Стоимость этой услуги составляет более 80 рублей, и в крупных товариществах расходы на это могут достигать ста и более тысяч рублей.
"Предлагаемый законопроект позволит экономить общие расходы товарищества и направить их на другие полезные цели", - сказала Яровая.