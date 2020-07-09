ГД поддержала проект, устанавливающий фиксированную дату собраний в СНТ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить членов садоводческих или огороднических товариществ правом определить дату, время, место проведения и повестку ежегодного очередного общего собрания своих членов, чтобы люди имели возможность планировать, участвовать, а также экономить общие расходы товарищества.

Соответствующий законопроект в Госдуму в прошлом году внесла вице-спикер ГД Ирина Яровая

Она пояснила, что в соответствии с действующим законодательством общее собрание членов товарищества собирается не реже одного раза в год.

"Законопроектом предлагаем наделить членов садоводческих или огороднических товариществ, а это около 60 миллионов граждан, правом определить в уставе дату, время, место проведения и повестку ежегодного очередного общего собрания своих членов. Люди должны иметь возможность планировать и лично принимать в них участие", - пояснила Яровая.

Она отметила, что многие садоводы и огородники – пожилые люди, которые не умеют пользоваться компьютером и не имеют электронного адреса, поэтому товарищества вынуждены направлять информацию о собрании почтой письмом с уведомлением. Стоимость этой услуги составляет более 80 рублей, и в крупных товариществах расходы на это могут достигать ста и более тысяч рублей.