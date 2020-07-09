В Брянске возбудили дело после обнаружения истощенной приемной девочки

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве, истязании и неисполнении родительских обязанностей в отношении приемной матери 7-летней девочки в Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве, истязании и неисполнении родительских обязанностей в отношении приемной матери 7-летней девочки в Брянске , обнаруженной с истощением и обморожением, в отношении начальника отдела опеки местной администрации начали дело о халатности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что девочку из приемной семьи в Брянске госпитализировали с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточнили в Следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. Следователи в Брянске задержали опекуна девочки. При выяснении всех обстоятельств было установлено, что в приемную семью, где уже воспитывались шесть родных детей, изначально были переданы две сестры, однако последнюю, в нарушение всех правил, вернули.

"Прокуратурой Брянской области установлено, что приемная мать девочки, которая воспитывает еще шестерых родных детей, не осуществляла ее воспитание и не ухаживала за ней. Девочка не проходила диспансеризацию, ей не проводились прививки. Денежные средства, выделяемые государством на содержание ребенка, тратились приемной матерью на другие нужды", - говорится в сообщении

В настоящее время приемная мать от исполнения обязанностей опекуна отстранена. По фактам истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также хищения денег в отношении женщины следственными органами возбуждено уголовное дело. Обвиняемая взята под стражу.

Кроме того, прокуроры выяснили, что органы опеки и попечительства не смогли в течение 6 лет выявить неблагополучную обстановку в семье, не изъяли ребенка из опасной среды, а в акты проверок вносили недостоверные сведения.

"По материалам прокуратуры в отношении начальника подразделения опеки и попечительства Брянской городской администрации за неисполнение возложенных законом обязанностей возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что во исполнение представлений об устранении нарушений закона, внесенных прокуратурой губернатору Брянской области и главе администрации города, еще ряд виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде увольнения.