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В Брянске возбудили дело после обнаружения истощенной приемной девочки
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве, истязании и неисполнении родительских обязанностей в отношении приемной матери 7-летней... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:31
генеральная прокуратура рф
брянск
брянская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, брянск, брянская область, происшествия

В Брянске возбудили дело после обнаружения истощенной приемной девочки

15:31 09.07.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве, истязании и неисполнении родительских обязанностей в отношении приемной матери 7-летней девочки в Брянске, обнаруженной с истощением и обморожением, в отношении начальника отдела опеки местной администрации начали дело о халатности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Ранее сообщалось, что девочку из приемной семьи в Брянске госпитализировали с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточнили в Следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. Следователи в Брянске задержали опекуна девочки. При выяснении всех обстоятельств было установлено, что в приемную семью, где уже воспитывались шесть родных детей, изначально были переданы две сестры, однако последнюю, в нарушение всех правил, вернули.
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"Прокуратурой Брянской области установлено, что приемная мать девочки, которая воспитывает еще шестерых родных детей, не осуществляла ее воспитание и не ухаживала за ней. Девочка не проходила диспансеризацию, ей не проводились прививки. Денежные средства, выделяемые государством на содержание ребенка, тратились приемной матерью на другие нужды", - говорится в сообщении
В настоящее время приемная мать от исполнения обязанностей опекуна отстранена. По фактам истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также хищения денег в отношении женщины следственными органами возбуждено уголовное дело. Обвиняемая взята под стражу.
Кроме того, прокуроры выяснили, что органы опеки и попечительства не смогли в течение 6 лет выявить неблагополучную обстановку в семье, не изъяли ребенка из опасной среды, а в акты проверок вносили недостоверные сведения.
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"По материалам прокуратуры в отношении начальника подразделения опеки и попечительства Брянской городской администрации за неисполнение возложенных законом обязанностей возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что во исполнение представлений об устранении нарушений закона, внесенных прокуратурой губернатору Брянской области и главе администрации города, еще ряд виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде увольнения.
Уголовно-правовая оценка также дается бездействию должностных лиц Брянской городской больницы №1, которые не включали в план диспансеризации ребенка с 2015 года. При этом своевременное проведение таких мероприятий позволило бы предотвратить наступление столь негативных последствий для здоровья ребенка, считают в Генпрокуратуре.
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