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В ЛДПР предложили ввести электронные версии водительских прав
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и депутат от этой фракции Ярослав Нилов обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Евгению... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:30
евгений дитрих
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
владимир колокольцев
общество
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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евгений дитрих, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, владимир колокольцев, общество

В ЛДПР предложили ввести электронные версии водительских прав

15:30 09.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительские права
Водительские права
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительские права. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и депутат от этой фракции Ярослав Нилов обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Евгению Дитриху с предложением ввести электронные версии водительских прав и свидетельства о регистрации транспортных средств.
"В век цифровизации и новых информационных технологий открываются широкие возможности для обеспечения удобства идентификации комплекта различных документов. Предлагаем рассмотреть возможность внедрения электронной версии свидетельства о регистрации транспортного средства наряду с традиционной бумажной версией. Кроме того, аналогичный электронный формат можно предусмотреть и для водительского удостоверения", - приводит текст обращения пресс-служба Нилова.
По мнению парламентариев, на электронные версии документов можно было бы нанести специальный идентифицирующий знак - QR -код, штрих-код либо иной буквенно-цифровой код, позволяющий сотрудникам дорожной полиции оперативно получить полные сведения как о транспортном средстве, так и о водителе, предъявляющем документ в электронном виде.
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Евгений ДитрихЯрослав НиловЛДПРГосдума РФВладимир КолокольцевОбщество
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