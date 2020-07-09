В ЛДПР предложили ввести электронные версии водительских прав

"В век цифровизации и новых информационных технологий открываются широкие возможности для обеспечения удобства идентификации комплекта различных документов. Предлагаем рассмотреть возможность внедрения электронной версии свидетельства о регистрации транспортного средства наряду с традиционной бумажной версией. Кроме того, аналогичный электронный формат можно предусмотреть и для водительского удостоверения", - приводит текст обращения пресс-служба Нилова.

По мнению парламентариев, на электронные версии документов можно было бы нанести специальный идентифицирующий знак - QR -код, штрих-код либо иной буквенно-цифровой код, позволяющий сотрудникам дорожной полиции оперативно получить полные сведения как о транспортном средстве, так и о водителе, предъявляющем документ в электронном виде.