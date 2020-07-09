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СМИ сообщили о задержании двух израильтян на протестах в Сербии
Агентство информации и безопасности (БИА, контрразведка Сербии) задержало двух граждан Израиля, которые участвовали в насильственных протестах, сообщило издание РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:26
александр вучич
сербия
белград (город)
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вучич, сербия, белград (город), израиль, в мире

СМИ сообщили о задержании двух израильтян на протестах в Сербии

15:26 09.07.2020
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Агентство информации и безопасности (БИА, контрразведка Сербии) задержало двух граждан Израиля, которые участвовали в насильственных протестах, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник.
"Оперативники БИА задержали вчера граждан Израиля 21-летнего Романа Левина и Артура Фурмана, которые участвовали в беспорядках перед зданием Скупщины (парламента) Сербии, в ходе которых хулиганы нападали на полицию с камнями, фаерами и бутылками", - сообщило издание.
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По данным источника, они были задержаны, когда несли мешки с камнями и выталкивали контейнер, чтобы его поджечь.
Левин рожден на Украине и приехал в Сербию 19 июня, Фурман - уроженец Киргизии, прибыл 3 июля. Издание опубликовало фотографии их личных документов.
Ранее сербские СМИ сообщали, что предположительно задержан гражданин Украины, связанный с частной военной компанией из США Blackwater.
В ночь на среду, как и в предыдущую, в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александра Вучича. По данным службы скорой помощи, при беспорядках в столице Сербии в ночь на четверг различные травмы получили 36 человек, из которых 19 – сотрудники полиции. Число задержанных МВД обещало сообщить в четверг. Вице-мэр Белграда Горан Весич оценил ущерб только от первой ночи беспорядков в 127 тысяч евро.
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