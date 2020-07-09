СМИ сообщили о задержании двух израильтян на протестах в Сербии

БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Агентство информации и безопасности (БИА, контрразведка Сербии) задержало двух граждан Израиля, которые участвовали в насильственных протестах, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник.
"Оперативники БИА задержали вчера граждан Израиля 21-летнего Романа Левина и Артура Фурмана, которые участвовали в беспорядках перед зданием Скупщины (парламента) Сербии, в ходе которых хулиганы нападали на полицию с камнями, фаерами и бутылками", - сообщило издание.
По данным источника, они были задержаны, когда несли мешки с камнями и выталкивали контейнер, чтобы его поджечь.
Ранее сербские СМИ сообщали, что предположительно задержан гражданин Украины, связанный с частной военной компанией из США Blackwater.
В ночь на среду, как и в предыдущую, в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александра Вучича. По данным службы скорой помощи, при беспорядках в столице Сербии в ночь на четверг различные травмы получили 36 человек, из которых 19 – сотрудники полиции. Число задержанных МВД обещало сообщить в четверг. Вице-мэр Белграда Горан Весич оценил ущерб только от первой ночи беспорядков в 127 тысяч евро.