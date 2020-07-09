СМИ сообщили о задержании двух израильтян на протестах в Сербии

"Оперативники БИА задержали вчера граждан Израиля 21-летнего Романа Левина и Артура Фурмана, которые участвовали в беспорядках перед зданием Скупщины (парламента) Сербии, в ходе которых хулиганы нападали на полицию с камнями, фаерами и бутылками", - сообщило издание.