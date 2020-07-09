Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574118254.html
Путин обсудит с правительством реализацию нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на встрече с правительством обсудит реализацию нацпроектов. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:34
коронавирус в россии
россия
правительство рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858459_0:0:3004:1691_1400x0_80_0_0_c430bdd718aabe7ad7a47b212ce90ba2.jpg
https://ria.ru/20200707/1574001659.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858459_0:0:3004:1691_1400x0_80_0_0_c430bdd718aabe7ad7a47b212ce90ba2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858459_56:0:2787:2048_1400x0_80_0_0_c685097d594cb619162a7af1a372b57f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858459_397:0:2445:2048_1400x0_80_0_0_7dbd27d048c8f3bd6a882ccd5852196b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, правительство рф, владимир путин, политика

Путин обсудит с правительством реализацию нацпроектов

15:25 09.07.2020 (обновлено: 15:34 09.07.2020)
396
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на встрече с правительством обсудит реализацию нацпроектов.
Путин в четверг проводит по видеосвязи заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На связь с президентом вышел губернатор Забайкальского края Александр Осипов, который предложил рассмотреть возможность существенного увеличения финансирования нацпроекта поддержки предпринимательства, учитывая что регионам нужно преодолевать последствия кризиса, вызванного коронавирусом.
"Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать. Поговорим и о вашем предложении", - ответил Путин.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
7 июля, 12:47
Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
631006
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииРоссияПравительство РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Молоток в зале судебных заседаний
ГД поддержала проект об уголовном наказании за подкуп третейских судей
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова оценила демократичность голосования по поправкам
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Задержанные по делу Фургала депутаты раньше руководили "Амурсталью"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала запрет для депутатов всех уровней быть членами ОП
Президент РФ Владимир Путин
Путин в понедельник проведет совещание с правительством по нацпроектам
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Испании вылетел в Россию
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина
Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил перспективы проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
СМИ сообщили о задержании двух израильтян на протестах в Сербии
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
СМИ сообщили об отказе немецких министров ехать на саммит G7
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
Путин и Памфилова договорились быть "на связи" при подготовке выборов
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Комиссия Госдумы выявила случаи распространения фейков по голосованию
Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
В ГД отметили рост зарубежного финансирования НКО во время голосования
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала об обсуждении многодневного голосования на выборах
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию в экономике Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
Лента новостейМолния