Суд ЕС разрешил YouTube не сообщать данные нарушителей авторских прав

"В случае незаконной загрузки фильма на интернет-платформу, такую как YouTube, правообладатель может, в соответствии с директивой о соблюдении прав интеллектуальной собственности, требовать только почтовый адрес конкретного пользователя, но не адрес его электронной почты, IP-адрес или номер телефона", - говорится в документе.