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Суд ЕС разрешил YouTube не сообщать данные нарушителей авторских прав
Видеосервис YouTube не обязан сообщать IP-адреса, электронную почту или номера телефонов нарушителей, нелегального размещающих фильмы на этой... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:22
европейский суд
youtube
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люксембург (государство)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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европейский суд, youtube, google, германия, люксембург (государство), в мире

Суд ЕС разрешил YouTube не сообщать данные нарушителей авторских прав

15:22 09.07.2020
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© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Видеосервис YouTube не обязан сообщать IP-адреса, электронную почту или номера телефонов нарушителей, нелегального размещающих фильмы на этой интернет-платформе, а может ограничиться их почтовыми адресами, говорится в коммюнике Суда Европейского союза в Люксембурге.
"В случае незаконной загрузки фильма на интернет-платформу, такую как YouTube, правообладатель может, в соответствии с директивой о соблюдении прав интеллектуальной собственности, требовать только почтовый адрес конкретного пользователя, но не адрес его электронной почты, IP-адрес или номер телефона", - говорится в документе.
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Европейский суд рассматривал соответствующий запрос из Германии, где правообладатель фильмов Parker и Scary Movie заявил об их незаконном размещении в YouTube в 2013 и 2014 годах. Эти фильмы были просмотрены десятки тысяч раз.
Правообладатель потребовал от YouTube и Google предоставить данные пользователей, нарушивших авторское право, однако получил отказ. В Суде сочли, что европейская директива предусматривает раскрытие именно физического адреса, а не электронных данных пользователя.
В то же время в Суде отметили, что государства ЕС могут предоставлять правообладателям возможность получать более широкую информацию, однако они должны "соблюдать баланс между различными фундаментальными правами Союза".
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