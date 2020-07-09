https://ria.ru/20200709/1574118105.html
Эксперты сравнили цены на авиабилеты по России в этом и в прошлом годах
Средний чек в обе стороны на перелет по России летом 2020 на 28 процентов ниже, чем летом 2019 (снижение с 15 632 до 11 191 рубля), сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:27
2020-07-09T15:27
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https://ria.ru/20200706/1573855295.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, авиабилеты, самолеты, новости - туризм, сочи, республика крым, анапа, краснодарский край
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Средний чек в обе стороны на перелет по России летом 2020 на 28 процентов ниже, чем летом 2019 (снижение с 15 632 до 11 191 рубля), сообщает Туту.ру.
Эксперты сервиса проанализировали бронирования и выяснили, как обстановка с авиаперелетами складывается сейчас. Самыми популярными направлениями оказались курорты Краснодарского края и Крым. На первом и втором месте перелеты из Москвы в Симферополь и Сочи. Дальше идут маршруты из столицы в Анапу, Краснодар и Минеральные Воды. На шестой позиции — из Санкт-Петербурга в Крым.
Глубина продаж пока не улучшается. В основном туристы бронируют рейсы на ближайшие один-три месяца, но не дальше 90 дней от даты путешествия.
Как уточныют эксперты, "это говорит об отложенном спросе людей, которые рванули на отдых после заточения дома. Поэтому есть вопросы, как будет развиваться ситуация в будущем".
По всем популярным направлениям наблюдается снижение стоимости авиабилетов в обе стороны по сравнению с прошлым летом. При этом в августе года средний чек на 17 процентов выше, чем в июле: 13042 рубля вместо 11108 рублей.
Например, улететь в Симферополь из Москвы и вернуться во втором месяце лета можно за 10 476 рублей (здесь и далее указана средняя стоимость), а в последнем – за 11991 рубль. В Сочи - за 8540 и 9869 рублей соответственно, в Анапу – за 8280 и 8840 рублей. Билеты из Петербурга в Крым обходятся примерно в 13417 и 14805 рублей (июль и август), в Сочи – в 10829 и 12992 рубля.