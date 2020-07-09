Эксперты сравнили цены на авиабилеты по России в этом и в прошлом годах

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Средний чек в обе стороны на перелет по России летом 2020 на 28 процентов ниже, чем летом 2019 (снижение с 15 632 до 11 191 рубля), сообщает Туту.ру.

Эксперты сервиса проанализировали бронирования и выяснили, как обстановка с авиаперелетами складывается сейчас. Самыми популярными направлениями оказались курорты Краснодарского края и Крым. На первом и втором месте перелеты из Москвы в Симферополь и Сочи. Дальше идут маршруты из столицы в Анапу, Краснодар и Минеральные Воды. На шестой позиции — из Санкт-Петербурга в Крым.

Глубина продаж пока не улучшается. В основном туристы бронируют рейсы на ближайшие один-три месяца, но не дальше 90 дней от даты путешествия.

Как уточныют эксперты, "это говорит об отложенном спросе людей, которые рванули на отдых после заточения дома. Поэтому есть вопросы, как будет развиваться ситуация в будущем".

По всем популярным направлениям наблюдается снижение стоимости авиабилетов в обе стороны по сравнению с прошлым летом. При этом в августе года средний чек на 17 процентов выше, чем в июле: 13042 рубля вместо 11108 рублей.