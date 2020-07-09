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Госдума поддержала запрет для депутатов всех уровней быть членами ОП
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, согласно которому депутаты всех уровней не смогут быть членами... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:21
госдума рф
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РИА Новости
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госдума рф, политика

Госдума поддержала запрет для депутатов всех уровней быть членами ОП

15:21 09.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, согласно которому депутаты всех уровней не смогут быть членами общественных палат.
Изменения предлагаются в статью 7 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации".
По действующему законодательству, членами общественных палат не могут быть депутаты, которые замещают государственные должности, однако депутаты не во всех регионах РФ являются госслужащими.
Данным законопроектом предлагается запретить всем депутатам в регионах быть членами общественной палаты субъекта РФ, независимо от формы их деятельности.
Пленарное заседание Государственной Думы
8 июля, 13:51
В Госдуме проанализируют выполнение поручений президента
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