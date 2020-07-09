Госдума поддержала запрет для депутатов всех уровней быть членами ОП

Изменения предлагаются в статью 7 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации".

По действующему законодательству, членами общественных палат не могут быть депутаты, которые замещают государственные должности, однако депутаты не во всех регионах РФ являются госслужащими.