https://ria.ru/20200709/1574118006.html
Госдума поддержала запрет для депутатов всех уровней быть членами ОП
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, согласно которому депутаты всех уровней не смогут быть членами... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:21
2020-07-09T15:21
госдума рф
политика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика