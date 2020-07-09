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В Киргизии приостановили работу междугородного общественного транспорта
Работа междугородного общественного транспорта в Киргизии приостановлена из-за вспышки заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:18
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, киргизия, в мире

В Киргизии приостановили работу междугородного общественного транспорта

15:18 09.07.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 9 июл - РИА Новости. Работа междугородного общественного транспорта в Киргизии приостановлена из-за вспышки заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"Во всех областях с 9 июля 2020 года временно приостанавливается работа общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по регулярным междугородным автобусным маршрутам межобластного сообщения", - заявил представитель штаба.
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По его словам, сроки таких ограничений будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в регионах республики.
"Решение совместно принято областными оперативными штабами по предупреждению распространения COVID-19", - добавил собеседник агентства.
По данным минздрава, общее число выявленных заболевших с COVID-19 в Киргизии достигло 8847. Умерли 116 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3053 пациента. Общее количество смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии ко достигло 310.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКиргизияВ мире
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