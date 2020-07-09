В Киргизии приостановили работу междугородного общественного транспорта

БИШКЕК, 9 июл - РИА Новости. Работа междугородного общественного транспорта в Работа междугородного общественного транспорта в Киргизии приостановлена из-за вспышки заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"Во всех областях с 9 июля 2020 года временно приостанавливается работа общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по регулярным междугородным автобусным маршрутам межобластного сообщения", - заявил представитель штаба.

По его словам, сроки таких ограничений будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в регионах республики.

"Решение совместно принято областными оперативными штабами по предупреждению распространения COVID-19", - добавил собеседник агентства.

По данным минздрава, общее число выявленных заболевших с COVID-19 в Киргизии достигло 8847. Умерли 116 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3053 пациента. Общее количество смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии ко достигло 310.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.