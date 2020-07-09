В Испании раскрыли сеть интернет-мошенников, укравших полмиллиона евро

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Испанская полиция задержала почти сто человек по обвинению в хищении полумиллиона евро при помощи интернет-мошенничества, говорится в сообщении Национальной полиции.

Для хищения денег использовался sim-свопинг - вид мошенничества, при котором преступник, узнав номер телефона жертвы, перевыпускает ее сим-карту, чтобы получить полный доступ к банковскому счету.

Операция проводилась в различных регионах страны, задержаны 94 человека, которым могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, членстве в преступной группировке, подделке документов. Сумма похищенного составляет 504,8 тысячи евро, у одной из жертв с банковского счета были украдены 240 тысяч.