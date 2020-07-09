https://ria.ru/20200709/1574117391.html
В Испании раскрыли сеть интернет-мошенников, укравших полмиллиона евро
Испанская полиция задержала почти сто человек по обвинению в хищении полумиллиона евро при помощи интернет-мошенничества, говорится в сообщении Национальной... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:15
2020-07-09T15:15
испания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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испания, в мире
МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Испанская полиция задержала почти сто человек по обвинению в хищении полумиллиона евро при помощи интернет-мошенничества, говорится в сообщении Национальной полиции.
Для хищения денег использовался sim-свопинг - вид мошенничества, при котором преступник, узнав номер телефона жертвы, перевыпускает ее сим-карту, чтобы получить полный доступ к банковскому счету.
Операция проводилась в различных регионах страны, задержаны 94 человека, которым могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, членстве в преступной группировке, подделке документов. Сумма похищенного составляет 504,8 тысячи евро, у одной из жертв с банковского счета были украдены 240 тысяч.
Расследование началось после того, как полиции стало известно об аналогичных случаях хищения денег в различных регионах страны. Следствие выяснило, что преступления совершает одна группировка, роли в которой были четко распределены.