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В Астраханской области раскрыли работу ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех жителей Астраханской области, которые, по версии правоохранителей, руководили местной экстремистской... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:37
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
астраханская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, астраханская область, происшествия

В Астраханской области раскрыли работу ячейки "Свидетелей Иеговы"*

15:15 09.07.2020 (обновлено: 16:37 09.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех жителей Астраханской области, которые, по версии правоохранителей, руководили местной экстремистской организацией "Свидетели Иеговы"*, сообщает СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 38 до 47 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.2 и частью 2 статьи 282 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, подозреваемые - "старейшины" и фактические руководители религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* в Астрахани. С июля 2017 года и до настоящего времени они продолжали организовывать собрания, зная о запрете деятельности организации, вели пропаганду своего религиозного учения и распространяли экстремистскую литературу, отметили в ведомстве. При этом они использовали меры конспирации.
В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с региональными УФСБ и МВД провели 27 обысков. Дома у подозреваемых изъяты, в том числе, средства связи, компьютеры, литература экстремистского содержания. В настоящее время подозреваемые задержаны, трое заключены под стражу, их подельница – под домашний арест, отметили в региональном СК.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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