В Астраханской области раскрыли работу ячейки "Свидетелей Иеговы"*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех жителей Астраханской области, которые, по версии правоохранителей, руководили местной экстремистской организацией "Свидетели Иеговы"*, сообщает СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 38 до 47 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.2 и частью 2 статьи 282 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемые - "старейшины" и фактические руководители религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* в Астрахани. С июля 2017 года и до настоящего времени они продолжали организовывать собрания, зная о запрете деятельности организации, вели пропаганду своего религиозного учения и распространяли экстремистскую литературу, отметили в ведомстве. При этом они использовали меры конспирации.
В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с региональными УФСБ и МВД провели 27 обысков. Дома у подозреваемых изъяты, в том числе, средства связи, компьютеры, литература экстремистского содержания. В настоящее время подозреваемые задержаны, трое заключены под стражу, их подельница – под домашний арест, отметили в региональном СК.
* Экстремистская организация, запрещенная в России