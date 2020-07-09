В Астраханской области раскрыли работу ячейки "Свидетелей Иеговы"*

"Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 38 до 47 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.2 и частью 2 статьи 282 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.