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Московская филармония завершает цикл трансляций "Домашний сезон"
Московская филармония 9 июля завершает начавшийся в период самоизоляции большой цикл трансляций "Домашний сезон" концертом Государственного академического... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:44
культура
самоизоляция
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владимир юровский
московская государственная филармония
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самоизоляция, музыка, новости культуры, владимир юровский, московская государственная филармония, модест мусоргский

Московская филармония завершает цикл трансляций "Домашний сезон"

15:44 09.07.2020
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© Фото : из личного архива Дениса МацуеваКонцерт в пустом зале
Концерт в пустом зале
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Московская филармония 9 июля завершает начавшийся в период самоизоляции большой цикл трансляций "Домашний сезон" концертом Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова под управлением Владимира Юровского, сообщили РИА Новости пресс-служба филармонии.
В программе принимают участие Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, Ильдар Абдразаков (бас), Максим Пастер (тенор), Андрей Батуркин (баритон), Владимир Огнев (бас), Василий Ефимов (тенор), Евдокия Малевская (меццо-сопрано), Эльмира Караханова (сопрано), Александра Дурсенева (меццо-сопрано), Хор мальчиков Московского хорового училища имени А. В. Свешникова, Хор студентов Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова. Будут исполнены сцены из оперы "Борис Годунов" Мусоргского. Запись от 9 июня 2019 года.
Проект "Домашний сезон" открылся в марте выступлением пианиста Дениса Мацуева и продолжался серией прямых трансляций сольных и камерных концертов для публики из Концертного зала Чайковского.
"Концерты "Домашнего сезона" посмотрели миллионы людей, наши программы встретили горячий прием аудитории, за что мы очень благодарны. Важно, что на протяжении всего периода этой непредвиденной остановки филармония сохраняла связь со своими слушателями, и сегодня мы живем в ожидании встречи в зале", - сказал гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов.
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Всего в рамках "Домашнего сезона" состоялось 54 трансляции. Афиша включала концерты звезд российского и зарубежного исполнительского искусства, дневные программы, адресованные детям, интервью с выдающимися музыкантами.
1 апреля, в день рождения Сергея Рахманинова, звучали произведения великого русского композитора. 7 мая концерт был посвящен 180-летию со дня рождения Петра Чайковского, а 3 июня – 250-летию Бетховена. В первую декаду мая филармония провела масштабную серию трансляций, приуроченных к 75-летию Победы.
За три с половиной месяца аудитория проекта составила 13 миллионов зрителей, число подписчиков виртуального концертного зала на сайте филармонии выросло более чем на 40 тысяч.
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