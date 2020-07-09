Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве

"Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая, на самом деле, ещё продолжается, но основные проблемы, ...я надеюсь, мы преодолели", - сообщил мэр на заседании наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".