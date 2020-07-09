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Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве
Основные проблемы, касающиеся пандемии COVID-19, в Москве преодолены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:7:2952:1668_1400x0_80_0_0_a93a36ac1ba5eff713383f082fca4ad6.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве

15:13 09.07.2020 (обновлено: 15:21 09.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основные проблемы, касающиеся пандемии COVID-19, в Москве преодолены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая, на самом деле, ещё продолжается, но основные проблемы, ...я надеюсь, мы преодолели", - сообщил мэр на заседании наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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