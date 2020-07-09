https://ria.ru/20200709/1574117165.html
Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве
Основные проблемы, касающиеся пандемии COVID-19, в Москве преодолены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:13
2020-07-09T15:21
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество