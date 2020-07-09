"Газпром нефть" опровергла сообщения о сокрытии разлива нефти в ЯНАО

"Информация о сокрытии дочерней компанией "Газпром нефти" информации об утечке небольшого количества нефтесодержащей жидкости на Восточно-Пякутинском месторождении ЯНАО является ложной. Также не соответствуют действительности опубликованные в СМИ сообщения об обнаружении маслянистых нефтепроявлений на реке Пякупур на протяжении 24 километров", - говорится в заявлении компании.

По данным "Газпром нефти", 28 июня в результате заводского брака на трубопроводе ее "дочки" в ЯНАО незначительный объем нефтесодержащей жидкости (0,1 кубометра) распылился на площади 15 квадратных метров, но был оперативно удален, и по государственной классификации данный инцидент относится к незначительным. Вместе с тем она отмечает, что в соответствии с регламентом на находящейся рядом реке оперативно были установлены боновые заграждения, так как в этот период шел дождь.