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"Газпром нефть" опровергла сообщения о сокрытии разлива нефти в ЯНАО
"Газпром нефть" заявила, что на Восточно-Пякутинском месторождении в ЯНАО у ее "дочки" действительно была утечка нефтесодержащей жидкости, но ее количество было РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:12
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
газпром нефть
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), газпром нефть, происшествия

"Газпром нефть" опровергла сообщения о сокрытии разлива нефти в ЯНАО

15:12 09.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтоцистерна компании "Газпром Нефть"
Автоцистерна компании Газпром Нефть
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Газпром нефть" заявила, что на Восточно-Пякутинском месторождении в ЯНАО у ее "дочки" действительно была утечка нефтесодержащей жидкости, но ее количество было совсем небольшим и информация об инциденте от властей не скрывалась.
В среду региональное управление СК РФ заявило, что дочернее предприятие "Газпром нефти" в Ямало-Ненецком автономном округе лишь спустя три дня проинформировало о разливе нефтепродуктов из трубопровода, часть которых попала в акватории двух рек - Пякупур и Котутаяха. Возбуждено уголовное дело по признакам "сокрытия информации о событиях, фактах и явлениях, создающих опасность для окружающей среды".
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"Информация о сокрытии дочерней компанией "Газпром нефти" информации об утечке небольшого количества нефтесодержащей жидкости на Восточно-Пякутинском месторождении ЯНАО является ложной. Также не соответствуют действительности опубликованные в СМИ сообщения об обнаружении маслянистых нефтепроявлений на реке Пякупур на протяжении 24 километров", - говорится в заявлении компании.
По данным "Газпром нефти", 28 июня в результате заводского брака на трубопроводе ее "дочки" в ЯНАО незначительный объем нефтесодержащей жидкости (0,1 кубометра) распылился на площади 15 квадратных метров, но был оперативно удален, и по государственной классификации данный инцидент относится к незначительным. Вместе с тем она отмечает, что в соответствии с регламентом на находящейся рядом реке оперативно были установлены боновые заграждения, так как в этот период шел дождь.
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Компания заявляет, что в соответствии с законодательством направила 29 июня сообщение о происшествии в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, прокуратуру ЯНАО и департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса правительства ЯНАО. В сообщении регионального управления СК указывалось, что с трехдневной задержкой сообщение об аварии поступило в Северо-Уральское управление Ростехнадзора, а сама утечка была 27 июня.
"30 июня и 2 июля место происшествия осмотрела межведомственная комиссия с участием представителей природоохранной прокуратуры ЯНАО. У береговой линии рек Котутояха и Пякопур были обнаружены несколько небольших пятен радужной пленки длинной до 3 метров. Лабораторный анализ проб воды превышения предельно допустимой концентрации содержания нефтепродуктов не зафиксировал", - отмечает "Газпром нефть".
"Несмотря на незначительность данного происшествия, "Газпром нефть" приняла исчерпывающие меры по оперативной ликвидации последствий и информированию госорганов о нем", - подчеркивает компания.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Газпром нефтьПроисшествия
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