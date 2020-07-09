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Подготовка тепловых сетей к отопительному сезону началась в Москве
Гидравлические испытания тепловых сетей, главная задача которых качественно подготовить систему к новому отопительному сезону, началась в Москве, сообщил... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:10
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петр бирюков
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петр бирюков, москва

Подготовка тепловых сетей к отопительному сезону началась в Москве

13:43 09.07.2020 (обновлено: 15:10 09.07.2020)
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Гидравлические испытания тепловых сетей, главная задача которых качественно подготовить систему к новому отопительному сезону, началась в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Всего в течение июля-августа будут проведены гидравлические испытания на 16,4 тысячи километров тепловых сетей, в настоящее время начались работы на первых 100 участках общей протяженностью 1732 километра во всех административных округах", - сообщил Бирюков.
Заммэра пояснил, что сети на этот период выведены из-под нагрузки, поэтому в 13 тысячах зданий, в том числе почти 7,5 тысячи жилых домов, действуют ограничения на поставку горячей воды.
"В ходе проведения гидравлических испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают, например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков. Это позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - отметил заммэра.
Котельная
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Также Бирюков сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - уже отремонтировано 118 тепловых пунктов, проводятся работы по капитальному ремонту линий электропередач.
"Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр 9,7 километра водопроводных и 3,5 километра канализационных сетей, отремонтировали 124 пожарных гидранта и более 4 тысяч колодцев, - отметил Петр Бирюков. - В свою очередь, специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт 125 газорегуляторных пунктов и 450 километров наружных газопроводов, реконструировали еще 25 километров".
Кроме того, он сообщил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. По его словам, все мероприятия будут завершены в срок - до 1 сентября.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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