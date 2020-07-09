В РПЦ объяснили, почему в России Иисуса никогда не изобразят темнокожим

"В России такого не будет. Потому что мы придерживаемся все-таки строгих канонов Церкви. А они уже давно их не придерживаются. Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде", — добавил собеседник агентства.