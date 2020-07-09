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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200709/1574116922.html
В РПЦ объяснили, почему в России Иисуса никогда не изобразят темнокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, заявил РИА Новости глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:36
религия и мировоззрение
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сергей калинин
новости - религия и мировоззрение
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Тот, кого пишут на иконах, на еврея тоже не похож. А ведь Иисус же еврей? Что касается Христа, то это вообще наднациональное понятие. Равно как и Будда.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сергей калинин, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сша, в мире

В РПЦ объяснили, почему в России Иисуса никогда не изобразят темнокожим

15:10 09.07.2020 (обновлено: 20:36 09.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, заявил РИА Новости глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Так он прокомментировал появление на алтаре Сент-Олбанского собора в Англии вариации на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" — с чернокожим Христом в центре. Картину написала в 2009 году художница Лорна Мэй Уодсворт, моделью послужил темнокожий житель Ямайки. В Сент-Олбанском соборе ее разместили в знак солидарности с движением Black Lives Matter, вскоре после того как архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека.
"Христос же не был по факту афроамериканцем, правда же? Так что это изображение какого-то другого лица. Видимо, в угоду политической конъюнктуре пытаются показать таким образом свою какую-то гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию", — сказал Калинин.
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Он подчеркнул, что можно изображать кого и как угодно, "но Христом это назвать будет невозможно".

"В России такого не будет. Потому что мы придерживаемся все-таки строгих канонов Церкви. А они уже давно их не придерживаются. Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде", — добавил собеседник агентства.

Волна протестов прокатилась по США, а затем и по другим странам мира после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд. Акции проходят под лозунгами движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), которое ратует за "расовую справедливость", и нередко сопровождаются погромами.
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Религия и мировоззрениеДжордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСергей КалининНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСШАВ мире
Популярные комментарии
Вспомнил анекдот. Американцы готовили агента для работы на Украине. Забрасывают в село на западе.Идет он в вышиванке,проходит мимо сидящего деда.Здорово диду!Здорово мериканец!Тот аж поперхнулся.Диду,як ты узнав шо я мериканец?Так по мне любой негр мериканец сынку....
9 июля, 15:23
Олег 84
44790003
Тот, кого пишут на иконах, на еврея тоже не похож. А ведь Иисус же еврей? Что касается Христа, то это вообще наднациональное понятие. Равно как и Будда.
9 июля, 16:43
wway2012
31520132
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