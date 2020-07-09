В РПЦ объяснили, почему в России Иисуса никогда не изобразят темнокожим

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, заявил РИА Новости глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Так он прокомментировал появление на алтаре Сент-Олбанского собора в Англии вариации на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" — с чернокожим Христом в центре. Картину написала в 2009 году художница Лорна Мэй Уодсворт, моделью послужил темнокожий житель Ямайки. В Сент-Олбанском соборе ее разместили в знак солидарности с движением Black Lives Matter, вскоре после того как архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека.
'A Last Supper' (2009) by @Lorna_May_ is a poignant (& beautiful) challenge to traditional, 'western' iconographic assumptions. It was installed today in @StAlbansCath, in solidarity with the #blacklivesmatter movement. I can't wait to see it #arthistory https://t.co/UHByaog0Zz— Dr Emily Guerry (@EmilyGuerry) June 30, 2020
"Христос же не был по факту афроамериканцем, правда же? Так что это изображение какого-то другого лица. Видимо, в угоду политической конъюнктуре пытаются показать таким образом свою какую-то гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию", — сказал Калинин.
Он подчеркнул, что можно изображать кого и как угодно, "но Христом это назвать будет невозможно".
"В России такого не будет. Потому что мы придерживаемся все-таки строгих канонов Церкви. А они уже давно их не придерживаются. Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде", — добавил собеседник агентства.
Волна протестов прокатилась по США, а затем и по другим странам мира после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд. Акции проходят под лозунгами движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), которое ратует за "расовую справедливость", и нередко сопровождаются погромами.
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