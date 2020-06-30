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В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом
Картина с чернокожим Иисусом Христом, вариация на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", получившая одноименное название, появилась на алтаре РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, религия, иисус христос, новости - религия и мировоззрение, леонардо да винчи, великобритания, сша, в мире

В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом

16:59 30.06.2020 (обновлено: 23:39 30.06.2020)
8460
CC BY-SA 3.0 / David Iliff / Сент-Олбанский собор в британском графстве Хартфордшир
Сент-Олбанский собор в британском графстве Хартфордшир
CC BY-SA 3.0 / David Iliff /
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Картина с чернокожим Иисусом Христом, вариация на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", получившая одноименное название, появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), сообщает издание Daily Mail.
Ранее архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека.
Настоятель Сент-Олбанского собора, пишет издание, согласился разместить картину на алтаре менее чем через неделю после призыва со стороны главы Англиканской церкви. Картину в 2009 году написала художница Лорна Мэй Уодсворт. Христа она писала с темнокожего жителя Ямайки.

"Церковь не находится на такой твердой позиции, чтобы проповедовать другим о расовой или какой-либо еще справедливости. Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной", — приводит издание слова настоятеля собора.

Художница, указывает Daily Mail, бросает вызов "западному мифу" о том, что Иисус Христос должен выглядеть как белокожий европеец.
"Эксперты согласны в том, что у него (Христа. — Прим. ред.) были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось. То, как я его изображаю, настолько же "точно", как и считающаяся правильной идея о том, что он похож на флорентийца", — цитирует издание слова художницы.
Протесты в Токио, Япония
9 июня, 08:00
Какой расизм нам не нужен?
Издание отмечает, что собор полностью откроется для верующих и туристов с 4 июля и тогда картину можно будет увидеть.
В минувшем году неизвестный, который был не согласен с таким изображением Иисуса, выстрелил в полотно из пневматического оружия, указывает газета.
Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость".
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею.
Британская газета The Guardian
19 июня, 08:00
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРелигияИисус ХристосНовости - Религия и мировоззрениеЛеонардо да ВинчиВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
Маразм крепчает...
30 июня, 17:18
aabs1954
4610300
Апостолов тоже надо сделать африканцами. Пусть не всех, хотя бы Иуду.
30 июня, 17:57
Ingvar Eisen
14110000
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