https://ria.ru/20200709/1574116826.html
В КБР спасатели вышли на помощь альпинисту, получившему травму головы
Альпинист из Москвы получил травму головы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, ему на помощь вышли спасатели, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:08
2020-07-09T15:08
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
эльбрусский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287824_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_50b384073eee494494ff3ff7f6f6ea09.jpg
https://ria.ru/20200706/1573930755.html
москва
эльбрусский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287824_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_50b384073eee494494ff3ff7f6f6ea09.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287824_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_c9b7a9b23f95b2106ede927388ec6064.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287824_552:0:2600:2048_1400x0_80_0_0_ae862df4bcd0443b2a792f4e518dba97.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, эльбрусский район, происшествия