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В КБР спасатели вышли на помощь альпинисту, получившему травму головы
Альпинист из Москвы получил травму головы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, ему на помощь вышли спасатели, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:08
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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происшествия
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, эльбрусский район, происшествия

В КБР спасатели вышли на помощь альпинисту, получившему травму головы

15:08 09.07.2020
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© РИА Новости / Ольга СмольскаяОкрестности горы Эльбрус
Окрестности горы Эльбрус
© РИА Новости / Ольга Смольская
Окрестности горы Эльбрус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Альпинист из Москвы получил травму головы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, ему на помощь вышли спасатели, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В четверг поступило сообщение, что в ущелье Адыр-Су на высоте 3700 метров (пик МНР) альпинист 1974 года рождения из Москвы, находившийся в составе группы, получил травму головы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на помощь пострадавшему направились девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.
Сотрудники МЧС РФ
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваЭльбрусский районПроисшествия
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