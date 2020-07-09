Путин поблагодарил АСИ за опыт по созданию условий для бизнеса в регионах

"Хотел бы еще раз поблагодарить вас за совместную работу, за ваши усилия, направленные на продвижение значимых проектов, которые приносят практические результаты, способствуют созданию отечественных технологий, развитию передовых форматов образования и подготовки кадров, распространению лучшего опыта в создании условий для бизнеса, современной среды для жизни в городах и вообще в населенных пунктах", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.