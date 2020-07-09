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Путин поблагодарил АСИ за опыт по созданию условий для бизнеса в регионах
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив за работу по продвижению значимых инициатив, которые в том числе способствуют... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:04
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество

Путин поблагодарил АСИ за опыт по созданию условий для бизнеса в регионах

15:04 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив за работу по продвижению значимых инициатив, которые в том числе способствуют распространению лучшего опыта в создании условий для бизнеса и современной среды для жизни в российских регионах.
"Хотел бы еще раз поблагодарить вас за совместную работу, за ваши усилия, направленные на продвижение значимых проектов, которые приносят практические результаты, способствуют созданию отечественных технологий, развитию передовых форматов образования и подготовки кадров, распространению лучшего опыта в создании условий для бизнеса, современной среды для жизни в городах и вообще в населенных пунктах", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Он отметил, что за 9 лет работы АСИ значительно расширило свои компетенции и потенциал, это, в том числе, позволило им во время пандемии коронавируса буквально "с колес" запустить востребованные обществом инициативы по оказанию помощи пожилым людям и семьям, в том числе в организации обучения детей.
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8 июля, 19:20Распространение нового коронавируса
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