Путин поблагодарил АСИ за опыт по созданию условий для бизнеса в регионах

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив за работу по продвижению значимых инициатив, которые в том числе способствуют распространению лучшего опыта в создании условий для бизнеса и современной среды для жизни в российских регионах.
"Хотел бы еще раз поблагодарить вас за совместную работу, за ваши усилия, направленные на продвижение значимых проектов, которые приносят практические результаты, способствуют созданию отечественных технологий, развитию передовых форматов образования и подготовки кадров, распространению лучшего опыта в создании условий для бизнеса, современной среды для жизни в городах и вообще в населенных пунктах", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Он отметил, что за 9 лет работы АСИ значительно расширило свои компетенции и потенциал, это, в том числе, позволило им во время пандемии коронавируса буквально "с колес" запустить востребованные обществом инициативы по оказанию помощи пожилым людям и семьям, в том числе в организации обучения детей.