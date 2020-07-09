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Распространение нового коронавируса
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В США выявили 58 тысяч новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 58,6 тысячи, еще более 800 человек с COVID-19 скончались, сообщает РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили 58 тысяч новых случаев COVID-19

15:04 09.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 58,6 тысячи, еще более 800 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 58 601 случай заражения, 820 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.
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Куда хуже. Ученые из США нашли более заразный штамм коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли рекордные 60 021 случаев заражения и 1195 летальных исходов.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 055 144 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 132 тысяч человек. Выздоровели более 953 тысяч заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 12 миллионов заразившихся и более 550 тысяч летальных исходов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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