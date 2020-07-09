В июле начнет работу интернет-портал "Камчатка в порядке"

В сообщении приводятся слова врио вице-губернатора и руководителя аппарата губернатора и правительства региона Сергея Нехаева о том, что каждое министерство и ведомство назначит ответственного специалиста, который будет оперативно реагировать на все обращения.

"Сервис позволит гражданам напрямую взаимодействовать с органами власти и решать конкретные проблемы. Установленный срок ответа будет не как у нас в 59 Федеральном законе в течение месяца, а из расчета предоставления понятного ответа либо решения в срок до 12 дней", - подчеркнул Нехаев.

"Хочу подчеркнуть значимость этого портала. Еще раз повторюсь, нам всем необходимо работать в открытом режиме. Мне приходят, наверное, тысячи обращений в день. Понятно, что в ручном режиме с ними справиться невозможно. Но мы должны эту работу выстроить, потому что это нужно людям. Наши жители должны понимать, что мы делаем, как мы делаем и зачем. Это приоритетная задача, прошу к ней таким образом и относиться. А тех, кто будет нарушать сроки, предупреждаю о дисциплинарной ответственности", - цитирует пресс-служба руководителя региона.