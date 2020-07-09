Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200709/1574116517.html
В июле начнет работу интернет-портал "Камчатка в порядке"
Новый сервис для работы с обращениями граждан начнет работу на следующей неделе; на портале "Камчатка в порядке" они будут получать ответы не дольше двенадцати... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:03
камчатский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570210507_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_24358536166339834a7bd831904e8679.jpg
https://ria.ru/20200706/1573964376.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570210507_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_24358536166339834a7bd831904e8679.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570210507_6:0:2737:2048_1400x0_80_0_0_8a7bdf2271a88136c4350eeb196fb40c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570210507_278:0:2326:2048_1400x0_80_0_0_7bdb8a81a381e93204f6ec387b91744a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

В июле начнет работу интернет-портал "Камчатка в порядке"

15:03 09.07.2020
41
© Depositphotos / racornДевушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком
© Depositphotos / racorn
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл - РИА Новости. Новый сервис для работы с обращениями граждан начнет работу на следующей неделе; на портале "Камчатка в порядке" они будут получать ответы не дольше двенадцати дней, сообщила пресс-служба правительства края.
В сообщении приводятся слова врио вице-губернатора и руководителя аппарата губернатора и правительства региона Сергея Нехаева о том, что каждое министерство и ведомство назначит ответственного специалиста, который будет оперативно реагировать на все обращения.
"Сервис позволит гражданам напрямую взаимодействовать с органами власти и решать конкретные проблемы. Установленный срок ответа будет не как у нас в 59 Федеральном законе в течение месяца, а из расчета предоставления понятного ответа либо решения в срок до 12 дней", - подчеркнул Нехаев.
По словам главы региона Владимира Солодова, за нарушение сроков ответов чиновников будет ждать дисциплинарная ответственность, а сами ответы должны быть по существу - бюрократические отписки неприемлемы.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
6 июля, 16:34Камчатский край
Власти Камчатки освободят многодетных от транспортного налога
"Хочу подчеркнуть значимость этого портала. Еще раз повторюсь, нам всем необходимо работать в открытом режиме. Мне приходят, наверное, тысячи обращений в день. Понятно, что в ручном режиме с ними справиться невозможно. Но мы должны эту работу выстроить, потому что это нужно людям. Наши жители должны понимать, что мы делаем, как мы делаем и зачем. Это приоритетная задача, прошу к ней таким образом и относиться. А тех, кто будет нарушать сроки, предупреждаю о дисциплинарной ответственности", - цитирует пресс-служба руководителя региона.
000000
Обсудить 0
Камчатский крайОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект, устанавливающий фиксированную дату собраний в СНТ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Путин поблагодарил АСИ за опыт по созданию условий для бизнеса в регионах
Котельная
Почти 4 млн рублей переплаты за тепло вернули жителям Пушкино
Председатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов
В Воронежской области учреждена награда для медиков
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Эвакуация автомобиля, владелец которого имеет долги по штрафам на сумму порядка 400 тысяч рублей
В Москве нашли автовладельца с долгами по штрафам на 400 тысяч рублей
Ученики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края
В России более 390 тысяч человек сдадут ЕГЭ по профильной математике
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин призвал Росреестр обсудить вопрос оцифровки земель
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Испании вылетел в Россию
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот
В РПЦ объяснили, почему в России Иисуса никогда не изобразят темнокожим
Панорама города Якутска
В Якутии рассказали о востребованности службы занятости из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банки рассказали, как мошенники выманивают средства при платежах картой
Кот в кресле у батареи
Подготовка тепловых сетей к отопительному сезону началась в Москве
Стакан воды
Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Лента новостейМолния