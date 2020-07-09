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Спецпредставитель США по КНДР Биган прибыл в Японию
Спецпредставитель США по Северной Корее, замгоссекретаря Стивен Биган прибыл в четверг в Токио после поездки в Сеул, где он обсуждал вопросы, связанные с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:03
стивен биган
тосимицу мотэги
таро коно
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353
60
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стивен биган, тосимицу мотэги, таро коно, мид японии‎, пхеньян, япония, сша, в мире

Спецпредставитель США по КНДР Биган прибыл в Японию

15:02 09.07.2020 (обновлено: 15:03 09.07.2020)
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© AP Photo / Lee Jin-manСпециальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
© AP Photo / Lee Jin-man
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган. Архивное фото
ТОКИО, 9 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по Северной Корее, замгоссекретаря Стивен Биган прибыл в четверг в Токио после поездки в Сеул, где он обсуждал вопросы, связанные с ситуацией вокруг КНДР, сообщило агентство Киодо.
По его данным, Биган уже встретился за ужином с заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Акибой, предположительно, обсудив ситуацию в связи с принятием в Китае закона о нацбезопасности Гонконга. Япония присоединилась к озабоченности западных стран по поводу прав человека в бывшей британской колонии.
В пятницу запланированы встречи Бигана с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги и министром обороны страны Таро Коно.
Как отмечает Киодо, для Бигана было сделано исключение в связи с запретом на въезд в Японию из Южной Кореи, действующим из-за распространения коронавируса COVID-19, но с условием, что он сдаст анализ на инфекцию и будет избегать контактов с общественностью.
В Южной Корее Биган и его сопровождающая делегация, прибыв на спецсамолете на американскую военную базу, также прошла тесты на COVID-19.
Поездка эмиссара США последовала за взрывом в КНДР в июне здания совместного с Южной Кореей координационного бюро в северокорейском городе Кэсон и за возвращением войск в демилитаризованную зону между Севером и Югом.
При этом Пхеньян на разных уровнях заявил, что не намерен больше вести переговоры с США, которые используют их для достижения своих внутриполитических целей.
Вместе с тем в среду Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон открыт для продолжения диалога с КНДР в любой момент.
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Стивен БиганТосимицу МотэгиТаро КоноМИД Японии‎ПхеньянЯпонияСШАВ мире
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