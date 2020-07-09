Агровыставка "Всероссийский день поля" начинает работу в Брянской области

БРЯНСК, 9 июн – РИА Новости. Крупнейшая агротехническая выставка "Всероссийский день поля", которая в этом году транслируется и в онлайн-формате, начинает работу в Брянской области, сообщает правительство региона.

"Девятого июля в Брянской области начинает работу крупнейшая агротехническая выставка "Всероссийский день поля". В этом году мероприятие проходит еще и в онлайн-формате, что позволяет широкой аудитории познакомиться с важнейшими достижениями отечественного АПК", - говорится в сообщении.

На выставке, которая будет работать до 11 июля, представлены демонстрационные посевы сельскохозяйственных культур, новинки сельхозтехники, оборудования и передовых технологий производства.

Благодаря специально разработанной интернет-платформе гости становятся участниками виртуальной экскурсии по экспозиции. Кроме того, "День поля" — удобная площадка для делового общения в дистанционном формате. Для проведения встреч, подписания соглашений о сотрудничестве, обсуждения актуальных вопросов развития отрасли и обмена опытом работают виртуальные переговорные.