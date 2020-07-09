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Агровыставка "Всероссийский день поля" начинает работу в Брянской области
Крупнейшая агротехническая выставка "Всероссийский день поля", которая в этом году транслируется и в онлайн-формате, начинает работу в Брянской области,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:02
дмитрий патрушев
брянская область
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий патрушев, брянская область, экономика

Агровыставка "Всероссийский день поля" начинает работу в Брянской области

15:02 09.07.2020
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© Предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФАгротехническая выставка "Всероссийский день поля" начинает работу в Брянской области
Агротехническая выставка Всероссийский день поля начинает работу в Брянской области
© Предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
БРЯНСК, 9 июн – РИА Новости. Крупнейшая агротехническая выставка "Всероссийский день поля", которая в этом году транслируется и в онлайн-формате, начинает работу в Брянской области, сообщает правительство региона.
"Девятого июля в Брянской области начинает работу крупнейшая агротехническая выставка "Всероссийский день поля". В этом году мероприятие проходит еще и в онлайн-формате, что позволяет широкой аудитории познакомиться с важнейшими достижениями отечественного АПК", - говорится в сообщении.
На выставке, которая будет работать до 11 июля, представлены демонстрационные посевы сельскохозяйственных культур, новинки сельхозтехники, оборудования и передовых технологий производства.
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Благодаря специально разработанной интернет-платформе гости становятся участниками виртуальной экскурсии по экспозиции. Кроме того, "День поля" — удобная площадка для делового общения в дистанционном формате. Для проведения встреч, подписания соглашений о сотрудничестве, обсуждения актуальных вопросов развития отрасли и обмена опытом работают виртуальные переговорные.
В рамках программы министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев проведет с главами регионов телемост, посвященный реализации механизмов поддержки сельхозтоваропроизводителей, добавляет облправительство.
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Дмитрий ПатрушевБрянская областьЭкономика
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