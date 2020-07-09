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Политолог оценил отношения между Израилем и Ливаном
Заявления из Тель-Авива о намерении начать бурение на месторождениях в спорной с Ливаном морской акватории имеют ограниченное провокационное воздействие, новая... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:00
мишель аун
тель-авив
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израиль
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мишель аун, тель-авив, хезболла, оон, израиль, ливан, в мире

Политолог оценил отношения между Израилем и Ливаном

15:00 09.07.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут, Ливан
Вид на Бейрут, Ливан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Вид на Бейрут, Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Заявления из Тель-Авива о намерении начать бурение на месторождениях в спорной с Ливаном морской акватории имеют ограниченное провокационное воздействие, новая ливано-израильская война маловероятна в обозримом будущем по ряду причин, рассказал РИА Новости ливанский политолог и писатель Васим Баззи.
Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что решение Израиля начать добывать нефть на морском шельфе на спорных с Ливаном территориях приведет к эскалации напряженности. Особое внимание Аун уделил бассейну, где расположен Блок-9, пробное бурение на котором ливанская сторона планирует начать в ближайшие месяцы.
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"Я лично считаю, что военное столкновение в обозримом будущем маловероятно как на фоне спорных морских территорий, так и в рамках других неразрешенных моментов… Вопрос войны связан с готовностью Израиля, в необходимом настрое внутри их общества и в возможностях ливанского сопротивления ("Хезболлах") противостоять на суше и в море. Сегодня сами израильтяне подтверждают наличие у "Хезболлах" высокоточных ракет, которые являются элементом сдерживания в противостоянии с Израилем", - рассказал Баззи.
Говоря о заявлениях Израиля о начале бурения на месторождениях в спорных территориях, ливанский писатель предположил, что это скорее "ограниченная провокация" с целью возобновить работу над вопросом демаркации границ, а не с целью развязывания новой войны.
Политолог также отметил, что Ливан в глубоком кризисе, под большим экономическим давлением и на пороге голода. Подобное положение не дает даже думать ливанским политическим силам о войне. "Поэтому на сегодняшний день переговоры более вероятны, чем война с неопределенными результатами и более разрушительными последствиями, чем конфликт 2006 года", - добавил он.
"США настаивают на возобновлении работы над спорным вопросом и пытаются извлечь выгоду от внутреннего кризиса, который переживает Ливан после 17 октября, надеясь ослабить официальную ливанскую позицию, однако попытки пока безуспешны", - добавил Баззи.
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По словам политолога, на днях ливанской стороне и конкретно спикеру парламента Набиху Берри было передано послание, в котором говорится, что Израиль готовится ответить на обозначенное им в конце прошлого года предложение.
Летом прошлого года Ливан и Израиль провели непрямые переговоры под эгидой ООН по вопросу разделения сухопутных и морских границ. Посредником в переговорах также выступили США в лице замгоссекретаря Дэвида Саттерфилда. Однако к концу 2019 года, несмотря на положительные тенденции, включая 850 квадратных километров спорных морских территорий, переговоры были приостановлены и не привели к ощутимым результатам.
Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и посредничестве США. До сегодняшнего дня никаких договоренностей по пограничным спорам достигнуто не было. Пробная добыча нефти на блоках в прибрежных водах южного Ливана запланирована до конца 2019 года.
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Мишель АунТель-АвивХезболлаООНИзраильЛиванВ мире
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