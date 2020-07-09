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Суд рассмотрит новое дело схимонаха Сергия о возбуждении вражды 20 июля
Суд в городе Верхняя Пышма Свердловской области 20 июля рассмотрит административное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении схимонаха Сергия... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:56
2020-07-09T14:56
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
верхняя пышма
происшествия
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РИА Новости
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схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, свердловская область, верхняя пышма, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости.
Суд в городе Верхняя Пышма Свердловской области
20 июля рассмотрит административное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении схимонаха Сергия (Николая Романова)
, следует из картотеки суда.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он оштрафован на 90 тысяч рублей.
Согласно картотеке, схимонах обвиняется в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Если его вина будет доказана, то ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.
Из данных суда следует, что материалы дела были переданы судье 6 июля, рассмотрение дела по существу состоится 20 июля в 14.00 мск.