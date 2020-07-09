Госдума поддержала проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива была внесена в Госдуму в январе этого года правительством РФ.

Как отмечается в проекте, пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановлением деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, инициатива ужесточает ответственность за пропаганду (либо незаконную рекламу) наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток.