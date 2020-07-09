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Госдума поддержала проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:50
госдума рф
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
госдума рф, общество

Госдума поддержала проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

14:50 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива была внесена в Госдуму в январе этого года правительством РФ.
Как отмечается в проекте, пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановлением деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, инициатива ужесточает ответственность за пропаганду (либо незаконную рекламу) наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток.
Также в пояснительной записке отмечается, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность. В этой связи за неисполнением операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение в течение года, согласно проекту, для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 до 800 тысяч рублей.
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