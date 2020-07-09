Зеленский заявил о неготовности Украины к дистанционному обучению

"Вы видите, что происходит с COVID-19 по всему миру - его контролировать очень сложно, не является исключением и Украина. Если говорить о сентябре - в принципе, технически (к дистанционному обучению – ред.) мы еще не готовы. Если дистанционное обучение - нужно, чтобы у нас 3G и 4G был по всей стране. У нас действительно улучшается связь... я не знаю пока, насколько мы готовы к дистанционному обучению", - цитирует Зеленского агентство УНИАН.