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Распространение нового коронавируса
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Зеленский заявил о неготовности Украины к дистанционному обучению
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что второй волны коронавируса удастся избежать и дети с 1 сентября смогут начать обучение в школах в обычном... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:59
распространение нового коронавируса
алексей данилов
воз
владимир зеленский
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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алексей данилов, воз, владимир зеленский, украина

Зеленский заявил о неготовности Украины к дистанционному обучению

14:50 09.07.2020 (обновлено: 14:59 09.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что второй волны коронавируса удастся избежать и дети с 1 сентября смогут начать обучение в школах в обычном режиме, потому что страна пока технически не готова к дистанционному обучению.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что большинство школ страны осенью могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.
"Вы видите, что происходит с COVID-19 по всему миру - его контролировать очень сложно, не является исключением и Украина. Если говорить о сентябре - в принципе, технически (к дистанционному обучению – ред.) мы еще не готовы. Если дистанционное обучение - нужно, чтобы у нас 3G и 4G был по всей стране. У нас действительно улучшается связь... я не знаю пока, насколько мы готовы к дистанционному обучению", - цитирует Зеленского агентство УНИАН.
Украинский лидер выразил надежду, что второй волны коронавируса на Украине не будет и дети смогут "учиться в нормальной социальной сфере и будут нормально общаться".
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 51224 случая инфицирования COVID-19, скончались 1327 человек.
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7 июля, 14:29Распространение нового коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей ДаниловВОЗВладимир ЗеленскийУкраина
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