https://ria.ru/20200709/1574115336.html
Путин и Памфилова договорились быть "на связи" при подготовке выборов
Президент РФ Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова договорились быть "на связи" на крайний случай при подготовке проведения единого дня голосования в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:45
2020-07-09T14:45
элла памфилова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, политика