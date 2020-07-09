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Путин и Памфилова договорились быть "на связи" при подготовке выборов
Президент РФ Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова договорились быть "на связи" на крайний случай при подготовке проведения единого дня голосования в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:45
элла памфилова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
политика
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элла памфилова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, политика

Путин и Памфилова договорились быть "на связи" при подготовке выборов

14:45 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова договорились быть "на связи" на крайний случай при подготовке проведения единого дня голосования в России.
Единый день голосования в России пройдет 13 сентября 2020 года.
"Нужна какая-то помощь, поддержка в связи с сентябрьскими выборными кампаниями?" - спросил Путин главу ЦИК во время видеовстречи в четверг.
"Пока справляемся сами, у нас очень хорошие отношения и с правительствами, и со всеми ведомствами, с Роспотребнадзором, надеюсь, что справимся. Но, Владимир Владимирович, в крайнем случае, если что-то понадобится, конечно, у меня с вами прямая связь, прямые телефоны, если что, я к вам обращаюсь", - ответила Памфилова.
"Хорошо, будем на связи", - сказал Путин.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 14:20
Памфилова рассказала об обсуждении многодневного голосования на выборах
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Элла ПамфиловаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинПолитика
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