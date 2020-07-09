Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574115167.html
В Ираке оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ирак вышел на третью стадию эпидемии коронавируса, кризисный штаб по борьбе с эпидемией в парламенте страны считает "лучшим решением" введение 14-дневного... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:0:3284:1847_1400x0_80_0_0_258667c5d8f3486f518f7ab588494d6a.jpg
ирак
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:0:3284:1847_1400x0_80_0_0_258667c5d8f3486f518f7ab588494d6a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c3e0d4be99d6bafe3c3740bb7857d23e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_7c24f4b8cf125e386427828a500d0c9c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ирак, в мире

В Ираке оценили ситуацию с распространением коронавируса

14:43 09.07.2020
151
© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
КАИР, 9 июл - РИА Новости. Ирак вышел на третью стадию эпидемии коронавируса, кризисный штаб по борьбе с эпидемией в парламенте страны считает "лучшим решением" введение 14-дневного круглосуточного комендантского часа, сообщил в четверг журналистам официальный представитель кризисного штаба Фалех аз-Зияди.
Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, в среду этот показатель впервые приблизился к 3 тысячам. Общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 67 тысяч, выздоровели почти 38 тысяч человек, скончались 2 779.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"На встрече с премьер-министром и министром здравоохранения мы указали, что вышли на третью стадию эпидемии", - цитирует телеканал al-Sumaria заявление аз-Зияди.
"Лучшим решением с научной точки зрения, а также по мнению парламентского комитета по вопросам здравоохранения, станет введение обязательного круглосуточного комендантского часа сроком на 14 дней", - сказал он.
При этом необходимо будет обеспечить строгое соблюдение карантина во всех провинциях с привлечением МВД, министерства обороны и объединенного командования ВС, отметил депутат.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Аз-Зияди также указал, что одновременно с ростом темпов распространения эпидемии в стране растут и показатели выздоровления, парламент и правительство в координации разрабатывают планы по противодействию эпидемии.
В Ираке продолжает действовать ограниченный комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИракВ мире
Рекомендуем
Министерство финансов РФ
Минфин не поддержал предложение о налоговой отсрочке для арендодателей
Автомобиль полиции в Вене
В полиции не исключили, что к убийству россиянина в Вене привела ссора
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Хабаровскому губернатору Фургалу грозит пожизненный срок, считает юрист
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
Путин и Памфилова договорились быть "на связи" при подготовке выборов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о неготовности Украины к дистанционному обучению
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили 58 тысяч новых случаев COVID-19
Вид на город София, Болгария
В Болгарии ужесточат ограничения по COVID-19
На съезде партии ЛДПР в Москве
В ЛДПР прокомментировали задержание двух депутатов в Хабаровском крае
Военнослужащие в Донбассе
Контактная группа не договорилась по закону об особом статусе Донбасса
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
На Сахалине число случаев COVID-19 достигло 1231
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Посол ответил на обвинения в адрес России из-за протестов в Сербии
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Суд рассмотрит новое дело схимонаха Сергия о возбуждении вражды 20 июля
Возгорание туристического автобуса на Борском мосту Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде загорелся туристический автобус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Лента новостейМолния