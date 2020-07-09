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В Ираке оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ирак вышел на третью стадию эпидемии коронавируса, кризисный штаб по борьбе с эпидемией в парламенте страны считает "лучшим решением" введение 14-дневного... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:43
2020-07-09T14:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ирак, в мире
КАИР, 9 июл - РИА Новости. Ирак
вышел на третью стадию эпидемии коронавируса
, кризисный штаб по борьбе с эпидемией в парламенте страны считает "лучшим решением" введение 14-дневного круглосуточного комендантского часа, сообщил в четверг журналистам официальный представитель кризисного штаба Фалех аз-Зияди.
Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, в среду этот показатель впервые приблизился к 3 тысячам. Общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 67 тысяч, выздоровели почти 38 тысяч человек, скончались 2 779.
"На встрече с премьер-министром и министром здравоохранения мы указали, что вышли на третью стадию эпидемии", - цитирует телеканал al-Sumaria заявление аз-Зияди.
"Лучшим решением с научной точки зрения, а также по мнению парламентского комитета по вопросам здравоохранения, станет введение обязательного круглосуточного комендантского часа сроком на 14 дней", - сказал он.
При этом необходимо будет обеспечить строгое соблюдение карантина во всех провинциях с привлечением МВД, министерства обороны и объединенного командования ВС, отметил депутат.
Аз-Зияди также указал, что одновременно с ростом темпов распространения эпидемии в стране растут и показатели выздоровления, парламент и правительство в координации разрабатывают планы по противодействию эпидемии.
В Ираке продолжает действовать ограниченный комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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