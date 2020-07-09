Минфин не поддержал предложение о налоговой отсрочке для арендодателей

"В соответствии с представленным обращением предлагается распространить указанную меру поддержки на арендодателей офисных, административно-деловых, коммерческих объектов недвижимости. В результате принятия этого предложения объем выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ может составить порядка 167,2 миллиардов рублей, что в текущих экономических условиях приведет к существенным рискам исполнения обязательств государства и невозможности оказания необходимой поддержки населению, организациям, субъектам Российской Федерации", - говорится в ответе ведомства, который есть в распоряжении РИА Новости.