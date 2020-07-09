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Минфин не поддержал предложение о налоговой отсрочке для арендодателей
Минфин РФ не поддерживает предложение о налоговой отсрочке для арендодателей, отмечая, что объем выпадающих доходов может составить более 167 миллиардов рублей. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:42
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новости - недвижимость
андрей круглов
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, андрей кутепов, новости - недвижимость, андрей круглов, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин не поддержал предложение о налоговой отсрочке для арендодателей

14:42 09.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минфин РФ не поддерживает предложение о налоговой отсрочке для арендодателей, отмечая, что объем выпадающих доходов может составить более 167 миллиардов рублей.
Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставить арендодателям офисных помещений право на отсрочку по налогам и платежам с учетом экономической ситуации в условиях пандемии.
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"В соответствии с представленным обращением предлагается распространить указанную меру поддержки на арендодателей офисных, административно-деловых, коммерческих объектов недвижимости. В результате принятия этого предложения объем выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ может составить порядка 167,2 миллиардов рублей, что в текущих экономических условиях приведет к существенным рискам исполнения обязательств государства и невозможности оказания необходимой поддержки населению, организациям, субъектам Российской Федерации", - говорится в ответе ведомства, который есть в распоряжении РИА Новости.
В связи с изложенным "рассматриваемое предложение не поддерживается", говорится в письме за подписью замминистра Андрея Круглова.
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Коронавирус в РоссииАндрей КутеповНовости - НедвижимостьАндрей КругловМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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