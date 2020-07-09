В полиции не исключили, что к убийству россиянина в Вене привела ссора

ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Полиция Австрии не исключает, что убийство чеченского блогера под Веной было заказным или произошло по причине ссоры, сообщил в четверг представитель полиции Нижняя Австрия Йохан Баумшлагер.

"Мы не исключаем, что, с одной стороны, речь идет о заказном убийстве, с другой - могла разгореться ссора", - сказал Баумшлагер на пресс-конференции.

По его словам, предполагаемый стрелок настойчиво молчит, второй подозреваемый также еще не предоставил никаких подробностей. Оба задержаны и находятся в СИЗО предварительно до 20 июля.

"Предполагаемое орудие преступления еще не обнаружено", - добавил представитель полиции.

Баумшлагер уточнил, что убитый с 2007 года имел статус беженца в Австрии, впоследствии были лишен его и направлял жалобу в соответствующую инстанцию. Аналогичная ситуация с двумя подозреваемыми (имели статус беженца с 2003 и 2004 года), их жалобы на решение лишить их статуса беженца в данный момент рассматриваются.

"Убитый с начала 2020 года под другим именем распространял в интернете видео, в которых, помимо прочего, критиковал главу власти на своей родине. Из-за этого он получал угрозы от сторонников этого главы власти. Их интенсивность возрастала, они воспринимались всерьез ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом Вены", - пояснил Баумшлагер.

Как сообщил в четверг РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский , посольство установило контакт с правоохранительными органами Австрии в связи с расследованием убийства выходца из Чечни, готово к тесному взаимодействию. Дипломат уточнил, что посольство запросило у австрийских партнеров информацию для уточнения гражданской принадлежности и статуса пребывания в Австрии фигурантов дела.

Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в минувшую субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что убитый - гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Задержаны и помещены в СИЗО двое подозреваемых в убийстве, они также чеченцы. Следствие не исключает политического мотива убийства, отметил Кёль.