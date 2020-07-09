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В полиции не исключили, что к убийству россиянина в Вене привела ссора
Полиция Австрии не исключает, что убийство чеченского блогера под Веной было заказным или произошло по причине ссоры, сообщил в четверг представитель полиции... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дмитрий любинский, австрия, в мире

В полиции не исключили, что к убийству россиянина в Вене привела ссора

14:41 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Вене
Автомобиль полиции в Вене
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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Автомобиль полиции в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Австрии не исключает, что убийство чеченского блогера под Веной было заказным или произошло по причине ссоры, сообщил в четверг представитель полиции Нижняя Австрия Йохан Баумшлагер.
"Мы не исключаем, что, с одной стороны, речь идет о заказном убийстве, с другой - могла разгореться ссора", - сказал Баумшлагер на пресс-конференции.
По его словам, предполагаемый стрелок настойчиво молчит, второй подозреваемый также еще не предоставил никаких подробностей. Оба задержаны и находятся в СИЗО предварительно до 20 июля.
"Предполагаемое орудие преступления еще не обнаружено", - добавил представитель полиции.
Посольство России в Вене, Австрийская Республика
Вчера, 13:52
Посольство прокомментировало расследование убийства россиянина в Вене
Баумшлагер уточнил, что убитый с 2007 года имел статус беженца в Австрии, впоследствии были лишен его и направлял жалобу в соответствующую инстанцию. Аналогичная ситуация с двумя подозреваемыми (имели статус беженца с 2003 и 2004 года), их жалобы на решение лишить их статуса беженца в данный момент рассматриваются.
"Убитый с начала 2020 года под другим именем распространял в интернете видео, в которых, помимо прочего, критиковал главу власти на своей родине. Из-за этого он получал угрозы от сторонников этого главы власти. Их интенсивность возрастала, они воспринимались всерьез ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом Вены", - пояснил Баумшлагер.
Как сообщил в четверг РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский, посольство установило контакт с правоохранительными органами Австрии в связи с расследованием убийства выходца из Чечни, готово к тесному взаимодействию. Дипломат уточнил, что посольство запросило у австрийских партнеров информацию для уточнения гражданской принадлежности и статуса пребывания в Австрии фигурантов дела.
Место убийства в городе Герасдорф недалеко от Вены
Вчера, 13:25
В МИД Австрии прокомментировали расследование убийства чеченца под Веной
Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в минувшую субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что убитый - гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Задержаны и помещены в СИЗО двое подозреваемых в убийстве, они также чеченцы. Следствие не исключает политического мотива убийства, отметил Кёль.
Как ранее сообщал телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным телеканала, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем "Анзор из Вены". Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартин Б.
062204
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Дмитрий ЛюбинскийАвстрияВ мире
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