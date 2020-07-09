Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574114702.html
На Сахалине число случаев COVID-19 достигло 1231
Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 68 человек в Сахалинской области, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
валерий лимаренко
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg
https://ria.ru/20200708/1574039564.html
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_324:0:3053:2047_1400x0_80_0_0_b733192c3ad17e07d8fb5a09ccbb51e6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_665:0:2712:2047_1400x0_80_0_0_4686f4ab2c7e2c463f091233e5e8b4f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, валерий лимаренко, сахалинская область

На Сахалине число случаев COVID-19 достигло 1231

14:36 09.07.2020
207
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл – РИА Новости. Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 68 человек в Сахалинской области, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
"COVID-19. В Сахалинской области +68 случаев... Итого на 9 июля в Сахалинской области 1231 случай заболевания, 616 человек выписано с выздоровлением, 615 проходят лечение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
На 8 июля в области было официально подтверждено 1163 случая заболевания коронавирусом.
По данным регионального оперштаба, 36 случаев коронавирусной инфекции подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 32 человека заразились от ранее заболевших.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
Сотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
8 июля, 09:41
Пропавшая на Сахалине девочка попала на камеру видеонаблюдения
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВалерий ЛимаренкоСахалинская область
Рекомендуем
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля
Вид на город София, Болгария
В Болгарии ужесточат ограничения по COVID-19
Кареты скорой помощи в Ираке
В Ираке оценили ситуацию с распространением коронавируса
Статуя Фемиды
В Красноярском крае продлили арест районного экс-прокурора
Министерство финансов РФ
Минфин не поддержал предложение о налоговой отсрочке для арендодателей
Возгорание туристического автобуса на Борском мосту Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде загорелся туристический автобус
Автомобиль полиции в Вене
В полиции не исключили, что к убийству россиянина в Вене привела ссора
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова оценила демократичность голосования по поправкам
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Посол ответил на обвинения в адрес России из-за протестов в Сербии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о неготовности Украины к дистанционному обучению
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
Путин и Памфилова договорились быть "на связи" при подготовке выборов
Военнослужащие в Донбассе
Контактная группа не договорилась по закону об особом статусе Донбасса
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Хабаровскому губернатору Фургалу грозит пожизненный срок, считает юрист
Полицейская машина в Новой Зеландии
В Новой Зеландии полиция будет следить за карантинными центрами
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что вспышек COVID-19 после голосования по поправкам не было
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Лента новостейМолния