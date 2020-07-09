https://ria.ru/20200709/1574114702.html
На Сахалине число случаев COVID-19 достигло 1231
Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 68 человек в Сахалинской области, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:36
2020-07-09T14:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
валерий лимаренко
сахалинская область
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сахалинская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, валерий лимаренко, сахалинская область
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл – РИА Новости.
Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 68 человек в Сахалинской области
, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко
.
"COVID-19. В Сахалинской области +68 случаев... Итого на 9 июля в Сахалинской области 1231 случай заболевания, 616 человек выписано с выздоровлением, 615 проходят лечение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
На 8 июля в области было официально подтверждено 1163 случая заболевания коронавирусом.
По данным регионального оперштаба, 36 случаев коронавирусной инфекции подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 32 человека заразились от ранее заболевших.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.