На Сахалине число случаев COVID-19 достигло 1231

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл – РИА Новости. Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 68 человек в Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 68 человек в Сахалинской области , сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко

"COVID-19. В Сахалинской области +68 случаев... Итого на 9 июля в Сахалинской области 1231 случай заболевания, 616 человек выписано с выздоровлением, 615 проходят лечение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

На 8 июля в области было официально подтверждено 1163 случая заболевания коронавирусом.

По данным регионального оперштаба, 36 случаев коронавирусной инфекции подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 32 человека заразились от ранее заболевших.

Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.

Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.

Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.