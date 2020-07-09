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Всемирная ассамблея здравоохранения возобновит работу в ноябре
Всемирная ассамблея здравоохранения возобновит работу в ноябре 2020 года, на ней будут представлены промежуточные оценки готовности государств к пандемиям,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:36
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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РИА Новости
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353
60
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тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире

Всемирная ассамблея здравоохранения возобновит работу в ноябре

14:36 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная ассамблея здравоохранения возобновит работу в ноябре 2020 года, на ней будут представлены промежуточные оценки готовности государств к пандемиям, заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в обращении к странам-членам ВОЗ.
"В ноябре мы возобновим работу Всемирной ассамблеи здравоохранения. И независимая панель экспертов представит свой промежуточный доклад", - сказал он.
По его словам, независимая панель экспертов, которая будет создана в ближайшее время, должна будет оценить готовность государств и их систем здравоохранения к пандемиям, а также дать свои рекомендации по улучшению ситуации. Эксперты должны будут представить свой полноценный доклад в мае следующего года.
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Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
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