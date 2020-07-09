https://ria.ru/20200709/1574114678.html
Всемирная ассамблея здравоохранения возобновит работу в ноябре
Всемирная ассамблея здравоохранения возобновит работу в ноябре 2020 года, на ней будут представлены промежуточные оценки готовности государств к пандемиям,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:36
2020-07-09T14:36
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574048587.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире