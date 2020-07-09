Всемирная ассамблея здравоохранения возобновит работу в ноябре

По его словам, независимая панель экспертов, которая будет создана в ближайшее время, должна будет оценить готовность государств и их систем здравоохранения к пандемиям, а также дать свои рекомендации по улучшению ситуации. Эксперты должны будут представить свой полноценный доклад в мае следующего года.