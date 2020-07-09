В Болгарии ужесточат ограничения по COVID-19

Министр отметил, что ослабление ограничительных мер не привело к ожидаемым результатам. В связи с этим было принято решение вернуть некоторые из ограничений, действовавших ранее.

Отмечается, что с 10 июля в стране вводится запрет на посещение ночных клубов и баров. Клубы и бары, находящиеся под открытым небом, доступны для посещения, однако число гостей не должно превышать 50% от максимальной вместимости. Кроме того, количество участников массовых мероприятий не может превышать 30 человек. Все спортивные мероприятия отныне будут проходить без зрителей.