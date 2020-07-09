https://ria.ru/20200709/1574114578.html
В Болгарии ужесточат ограничения по COVID-19
Власти Болгарии приняли решение ужесточить ограничительные меры в связи с COVID-19 из-за резкого прироста случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:34
2020-07-09T14:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
болгария
в мире
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_0:449:1562:1328_1400x0_80_0_0_b8d352d8980c8f8cd543b72d29380798.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, болгария, в мире
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Власти Болгарии
приняли решение ужесточить ограничительные меры в связи с COVID-19
из-за резкого прироста случаев заражения коронавирусом
в стране, сообщает издание Sofia Globe
со ссылкой на заявление главы минздрава Кирила Ананиева.
Министр отметил, что ослабление ограничительных мер не привело к ожидаемым результатам. В связи с этим было принято решение вернуть некоторые из ограничений, действовавших ранее.
Отмечается, что с 10 июля в стране вводится запрет на посещение ночных клубов и баров. Клубы и бары, находящиеся под открытым небом, доступны для посещения, однако число гостей не должно превышать 50% от максимальной вместимости. Кроме того, количество участников массовых мероприятий не может превышать 30 человек. Все спортивные мероприятия отныне будут проходить без зрителей.
Ранее власти страны продлили режим действия чрезвычайной эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19 до конца июля.
За последние сутки в Болгарии подтвердили 240 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших достигло 6 342. Скончались с начала эпидемии 259 пациентов с COVID-19. Выздоровели 3 166 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.