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Распространение нового коронавируса
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В Болгарии ужесточат ограничения по COVID-19
Власти Болгарии приняли решение ужесточить ограничительные меры в связи с COVID-19 из-за резкого прироста случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
болгария
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, болгария, в мире

В Болгарии ужесточат ограничения по COVID-19

14:34 09.07.2020
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Власти Болгарии приняли решение ужесточить ограничительные меры в связи с COVID-19 из-за резкого прироста случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на заявление главы минздрава Кирила Ананиева.
Министр отметил, что ослабление ограничительных мер не привело к ожидаемым результатам. В связи с этим было принято решение вернуть некоторые из ограничений, действовавших ранее.
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Отмечается, что с 10 июля в стране вводится запрет на посещение ночных клубов и баров. Клубы и бары, находящиеся под открытым небом, доступны для посещения, однако число гостей не должно превышать 50% от максимальной вместимости. Кроме того, количество участников массовых мероприятий не может превышать 30 человек. Все спортивные мероприятия отныне будут проходить без зрителей.
Ранее власти страны продлили режим действия чрезвычайной эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19 до конца июля.
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За последние сутки в Болгарии подтвердили 240 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших достигло 6 342. Скончались с начала эпидемии 259 пациентов с COVID-19. Выздоровели 3 166 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБолгарияВ мире
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