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В Красноярском крае продлили арест районного экс-прокурора
Суд в Красноярске продлил на 3 месяца арест экс-прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:55
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
красноярск
березовский район
происшествия
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красноярский край
красноярск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, березовский район, происшествия

В Красноярском крае продлили арест районного экс-прокурора

14:33 09.07.2020 (обновлено: 14:55 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Суд в Красноярске продлил на 3 месяца арест экс-прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщает краевой суд.
Ранее прокуратура сообщила, что в отношении Бекхана Аслаханова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в крупном размере), ему грозит до 12 лет лишения свободы. По данным СК, дело возбуждено также на его брата Алихана Аслаханова по пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере) и на других лиц.
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Следствие считает, что 21 мая 2019 года Бекхан Аслаханов при участии брата и других лиц получил от учредителя коммерческой организации 500 тысяч рублей за "покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации". Он был арестован и помещен в СИЗО.
"Девятого июля 2020 года в Железнодорожном районном суде Красноярска прошло заседание по мере пресечения бывшему прокурору Березовского района Бекхану Аслаханову... Суд решил оставить Бекхана Аслаханова под стражей еще на три месяца (всего до 8 месяцев) по 13 октября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
По данным суда, ранее тот же районный суд Красноярска продлил Алихану Аслаханову меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября 2020 года включительно.
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКрасноярскБерезовский районПроисшествия
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