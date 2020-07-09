В Красноярском крае продлили арест районного экс-прокурора

Следствие считает, что 21 мая 2019 года Бекхан Аслаханов при участии брата и других лиц получил от учредителя коммерческой организации 500 тысяч рублей за "покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации". Он был арестован и помещен в СИЗО.