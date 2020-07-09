https://ria.ru/20200709/1574114439.html
Памфилова оценила демократичность голосования по поправкам
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала общероссийское голосование по поправкам в конституцию концентрированным выражением прямой демократии. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:32
2020-07-09T14:32
распространение нового коронавируса
элла памфилова
конституция рф
политика
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_0:154:2000:1279_1400x0_80_0_0_6666bcf29cfc7b372ddffbd8261d246e.jpg
https://ria.ru/20200709/1574113288.html
pet.g6
Особенно порадовали результаты
13
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Надо бы добавить обысков и арестов, особенно среди тех, кто утверждает, что двадцать лямов голосов накинули. Русофобия не пройдёт!
11
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_0:154:2000:1279_1400x0_80_0_0_6666bcf29cfc7b372ddffbd8261d246e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, конституция рф, политика