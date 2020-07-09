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Памфилова оценила демократичность голосования по поправкам
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала общероссийское голосование по поправкам в конституцию концентрированным выражением прямой демократии. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:32
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элла памфилова
конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_0:154:2000:1279_1400x0_80_0_0_6666bcf29cfc7b372ddffbd8261d246e.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, конституция рф, политика

Памфилова оценила демократичность голосования по поправкам

14:32 09.07.2020
896
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала общероссийское голосование по поправкам в конституцию концентрированным выражением прямой демократии.
"Можно утверждать, что общероссийское голосование вообще стало концентрированным выражением прямой демократии. Вот концентрированным, я на этом настаиваю, прямой демократии. Пусть со мной кто-нибудь поспорит. Поскольку было организовано прямое волеизъявление наших граждан России по главному закону страны", - сказала Памфилова на рабочей встрече с президентом РФ.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:14Голосование по поправкам в Конституцию
Путин оценил обеспечение демократических процедур на голосовании
6501678
Обсудить 13
Распространение нового коронавирусаЭлла ПамфиловаКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
Особенно порадовали результаты
9 июля, 15:46
ppet.g6
040504
Надо бы добавить обысков и арестов, особенно среди тех, кто утверждает, что двадцать лямов голосов накинули. Русофобия не пройдёт!
9 июля, 16:07
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
310016
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