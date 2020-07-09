Памфилова оценила демократичность голосования по поправкам

"Можно утверждать, что общероссийское голосование вообще стало концентрированным выражением прямой демократии. Вот концентрированным, я на этом настаиваю, прямой демократии. Пусть со мной кто-нибудь поспорит. Поскольку было организовано прямое волеизъявление наших граждан России по главному закону страны", - сказала Памфилова на рабочей встрече с президентом РФ.