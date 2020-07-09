В Нижнем Новгороде загорелся туристический автобус

"Туристический автобус следовал в Нижний Новгород после доставки группы туристов в город Бор, в салоне находились лишь водитель и его напарник (сменный водитель). Возгорание произошло в моторном отсеке, причины будут устанавливаться сотрудниками пожарной охраны МЧС. В результате пожара пострадавших нет", - говорится в сообщении.