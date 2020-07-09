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В Нижнем Новгороде загорелся туристический автобус
Туристический автобус загорелся во время движения на Борском мосту в Нижнем Новгороде, пассажиров в нем не было, никто не пострадал, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:54
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся туристический автобус

14:30 09.07.2020 (обновлено: 14:54 09.07.2020)
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© Фото : Людмила МакароваВозгорание туристического автобуса на Борском мосту Нижнем Новгороде
Возгорание туристического автобуса на Борском мосту Нижнем Новгороде
© Фото : Людмила Макарова
Возгорание туристического автобуса на Борском мосту Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Туристический автобус загорелся во время движения на Борском мосту в Нижнем Новгороде, пассажиров в нем не было, никто не пострадал, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании автобуса на мосту через Волгу поступило в МЧС в 10.23. Площадь пожара составила 7 квадратных метров.
"Туристический автобус следовал в Нижний Новгород после доставки группы туристов в город Бор, в салоне находились лишь водитель и его напарник (сменный водитель). Возгорание произошло в моторном отсеке, причины будут устанавливаться сотрудниками пожарной охраны МЧС. В результате пожара пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сотрудниками ГИБДД приняты меры к ограничению движения транспорта на время проведения работ по ликвидации пожара и его последствий. "Полное восстановление движения транспорта по Борскому мосту планируется к 15.00", - отмечается в сообщении.
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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