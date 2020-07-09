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Посол ответил на обвинения в адрес России из-за протестов в Сербии
Обвинения в адрес России в якобы причастности к организации протестов в Сербии являются примитивными русофобскими клише, заявил посол РФ Александр... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:30
россия
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353
60
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россия, александр боцан-харченко, александр вучич, сербия, белград (город), в мире

Посол ответил на обвинения в адрес России из-за протестов в Сербии

14:30 09.07.2020
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкПолицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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БЕЛГРАД, 9 июл - РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы причастности к организации протестов в Сербии являются примитивными русофобскими клише, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко.
В ночь на среду, как и в предыдущую, в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александра Вучича. По данным службы скорой помощи, при беспорядках в столице Сербии в ночь на четверг различные травмы получили 36 человек, из которых 19 – сотрудники полиции. Число задержанных МВД обещало сообщить в четверг. Вице-мэр Белграда Горан Весич оценил ущерб только от первой ночи беспорядков в 127 тысяч евро.
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"Хотя выдвижение "Центром евроатлантических исследований" абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у "экспертов", отыскавших "российский след" в организации беспорядков в Сербии", - написал Боцан-Харченко в Twitter.
Он выразил сожаление, что зачинщиком пропаганды "российской угрозы" и тиражирования примитивных русофобских клише выступает, отбросив все стандарты профессионализма и объективности, организация, претендующая на роль "исследовательского центра".
"Тем более удручает, что измышления бездумно подхвачены рядом СМИ страны", - подчеркнул глава диппредставительства РФ.
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30106122
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РоссияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичСербияБелград (город)В мире
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