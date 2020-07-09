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Путин заявил, что вспышек COVID-19 после голосования по поправкам не было
Никаких вспышек заболеваемости коронавирусом после общероссийского голосования по конституции не было, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:30
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здоровье - общество
цик рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин заявил, что вспышек COVID-19 после голосования по поправкам не было

14:30 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Никаких вспышек заболеваемости коронавирусом после общероссийского голосования по конституции не было, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.
"С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально. И среди членов избиркомов не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией. И после всех этих мероприятий 1 июля очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение", - сказал Путин.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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