Путин заявил, что вспышек COVID-19 после голосования по поправкам не было

"С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально. И среди членов избиркомов не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией. И после всех этих мероприятий 1 июля очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение", - сказал Путин.