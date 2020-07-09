https://ria.ru/20200709/1574114328.html
Путин заявил, что вспышек COVID-19 после голосования по поправкам не было
Никаких вспышек заболеваемости коронавирусом после общероссийского голосования по конституции не было, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:30
2020-07-09T14:30
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элла памфилова
здоровье - общество
цик рф
владимир путин
общество
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3
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:162:2838:1758_1400x0_80_0_0_8d87b4589dc5ca1a081b441208f2285e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Никаких вспышек заболеваемости коронавирусом
после общероссийского голосования по конституции не было, заявил президент РФ Владимир Путин
на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой
.
"С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально. И среди членов избиркомов не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией. И после всех этих мероприятий 1 июля очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение", - сказал Путин.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.