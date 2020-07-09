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В Новой Зеландии полиция будет следить за карантинными центрами
Полиция в Новой Зеландии будет круглосуточно присутствовать в карантинных центрах для зараженных новой коронавирусной инфекцией после побегов больных в городе... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:28
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, воз, окленд, новая зеландия, в мире

В Новой Зеландии полиция будет следить за карантинными центрами

14:28 09.07.2020
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© Stephen WitherdenПолицейская машина в Новой Зеландии
Полицейская машина в Новой Зеландии
© Stephen Witherden
Полицейская машина в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Полиция в Новой Зеландии будет круглосуточно присутствовать в карантинных центрах для зараженных новой коронавирусной инфекцией после побегов больных в городе Окленд, сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на командующего ВВС Даррена Дигби Уэбба.
Сообщается, что решение о присутствии полиции было принято, после того как в среду 32-летний мужчина с диагнозом COVID-19 покинул изоляционный центр, расположенный в отеле Окленда, и провел вне его стен больше часа. При этом это был уже второй "побег", ранее в субботу женщина перелезла через забор отеля, где находилась на карантине. Ее обнаружили неподалеку спустя два часа.
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Как заявил Уэбб, под контролем которого с июня находятся все карантинные центры и центры изоляции, полиция согласилась разместить по одному офицеру в гражданском в каждом центре. Кроме того, там на каждом объекте будет присутствовать специалист по вопросам безопасности.
Уэбб также отметил, что в изоляционных учреждениях не будет введен запрет на курение, однако за специально отведенными для этого местами будут следить круглосуточно. Если соответствующий контроль не будет осуществляться, места для курения будут закрыты.
Кроме того, везде, где это было необходимо, были установлены ограждения высотой в 1,8 метра, добавил Уэбб.
Согласно последним данным минздрава страны, общее число подтвержденных случаев в Новой Зеландии достигло 1190. В настоящее время болеют 24 человека.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗОклендНовая ЗеландияВ мире
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