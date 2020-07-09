https://ria.ru/20200709/1574114222.html
Главы Якутии и Минвостока обсудили программу развития Дальнего Востока
Программу развития Дальнего Востока обсудили глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Минвостокразвития Александр Козлов, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:27
2020-07-09T14:27
республика саха (якутия)
дальний восток
айсен николаев
арктика
александр козлов
москва
экономика
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дальний восток
арктика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дальний восток, айсен николаев, арктика, александр козлов, москва, экономика
ЯКУТСК, 9 июл – РИА Новости.
Программу развития Дальнего Востока
обсудили глава Якутии Айсен Николаев
и руководитель Минвостокразвития Александр Козлов
, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в кабмине, в четверг в Москве
состоялась рабочая встреча министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
и главы республики Саха
(Якутия).
"Одной из главных тем разговора стала национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года. В Минвостокразвития России завершили сбор предложений для включения в нацпрограмму от всех дальневосточных регионов. В частности, из последних 7 предложений по развитию инвестиционных проектов, поступивших от Якутии, в национальную программу будут включены 4. Они войдут в региональный раздел программы, в котором говорится о республике", - рассказали в пресс-службе.
По словам Козлова, завершается корректировка текста национальной программы. Предложения, которые не вошли в программу, с большой долей вероятности могут войти в неё в будущем.
Николаев также представил информацию о предложениях республики к плану социального развития центров экономического роста ("Единая субсидия"). Правительством Якутии в адрес Минвостокразвития России направлена заявка на включение в план 22 мероприятий и объектов. Кроме того, Козлов и Николаев обсудили план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики в Якутии.
Глава региона сообщил, что в республике создан оперативный штаб по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения, нормализации деловой активности в отраслях, наиболее пострадавших в период распространения новой коронавирусной инфекции в республике.