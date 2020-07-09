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Главы Якутии и Минвостока обсудили программу развития Дальнего Востока
Программу развития Дальнего Востока обсудили глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Минвостокразвития Александр Козлов, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:27
республика саха (якутия)
дальний восток
айсен николаев
арктика
александр козлов
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дальний восток, айсен николаев, арктика, александр козлов, москва, экономика

Главы Якутии и Минвостока обсудили программу развития Дальнего Востока

14:27 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Программу развития Дальнего Востока обсудили глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Минвостокразвития Александр Козлов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в кабмине, в четверг в Москве состоялась рабочая встреча министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и главы республики Саха (Якутия).
"Одной из главных тем разговора стала национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года. В Минвостокразвития России завершили сбор предложений для включения в нацпрограмму от всех дальневосточных регионов. В частности, из последних 7 предложений по развитию инвестиционных проектов, поступивших от Якутии, в национальную программу будут включены 4. Они войдут в региональный раздел программы, в котором говорится о республике", - рассказали в пресс-службе.
По словам Козлова, завершается корректировка текста национальной программы. Предложения, которые не вошли в программу, с большой долей вероятности могут войти в неё в будущем.
Николаев также представил информацию о предложениях республики к плану социального развития центров экономического роста ("Единая субсидия"). Правительством Якутии в адрес Минвостокразвития России направлена заявка на включение в план 22 мероприятий и объектов. Кроме того, Козлов и Николаев обсудили план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики в Якутии.
Глава региона сообщил, что в республике создан оперативный штаб по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения, нормализации деловой активности в отраслях, наиболее пострадавших в период распространения новой коронавирусной инфекции в республике.
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Республика Саха (Якутия)Дальний ВостокАйсен НиколаевАрктикаАлександр КозловМоскваЭкономика
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