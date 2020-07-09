Главы Якутии и Минвостока обсудили программу развития Дальнего Востока

Как отметили в кабмине, в четверг в Москве состоялась рабочая встреча министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и главы республики Саха (Якутия).

"Одной из главных тем разговора стала национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года. В Минвостокразвития России завершили сбор предложений для включения в нацпрограмму от всех дальневосточных регионов. В частности, из последних 7 предложений по развитию инвестиционных проектов, поступивших от Якутии, в национальную программу будут включены 4. Они войдут в региональный раздел программы, в котором говорится о республике", - рассказали в пресс-службе.

По словам Козлова, завершается корректировка текста национальной программы. Предложения, которые не вошли в программу, с большой долей вероятности могут войти в неё в будущем.

Николаев также представил информацию о предложениях республики к плану социального развития центров экономического роста ("Единая субсидия"). Правительством Якутии в адрес Минвостокразвития России направлена заявка на включение в план 22 мероприятий и объектов. Кроме того, Козлов и Николаев обсудили план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики в Якутии.