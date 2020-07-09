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В Узбекистане на строительстве завода выявили вспышку коронавируса
Медики выявили 127 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 на строительстве завода по производству синтетического топлива (процесс GTL - gas to liquid) в РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:26
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, кашкадарьинская область, узбекнефтегаз, узбекистан, в мире

В Узбекистане на строительстве завода выявили вспышку коронавируса

14:26 09.07.2020
649
© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 9 июл - РИА Новости. Медики выявили 127 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 на строительстве завода по производству синтетического топлива (процесс GTL - gas to liquid) в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперштаба при камбине страны.
"Среди участвующих в строительстве завода GTL в Гузарском районе Кашкадарьинской области выявлено 127 случаев заражений коронавирусной инфекцией", - сказал представитель опершатаба. По его словам, COVID-19 был выявлен у лиц, помещенных в карантин после контакта с инфицированным коронавирусом.
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В настоящее время в целях недопущения массового распространения инфекции на строительной площадке завода предпринимаются необходимые меры, добавили в оперштабе.
В апреле пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" сообщала, что около 10 тысяч человек продолжают работать на строительстве GTL-завода в условиях карантинных мер против COVID-19. По данным холдинга, осуществление проекта идет полным ходом, уровень реализации составляет почти 90%.
В начале 2017 года Uzbekistan GTL, стопроцентная "дочка" "Узбекнефтегаза", приступила к строительству GTL-завода общей стоимостью 3,7 миллиарда долларов. Ввод предприятия в строй запланирован до конца 2020 года.
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Завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа и производить 743,5 тысячи тонн дизельного топлива, 311 тысяч тонн авиакеросина, 431,1 тысячи тонн нафты (получаемое при перегонке нефти вещество) и 20,9 тысячи тонн сжиженного газа в год. Строителем "под ключ" технологической части завода выступает южнокорейская Hyundai Engineering & Construction, лицензиаром продукции - южноафриканская Sasol, поставщиком технологии производства синтеза-газа - датская Haldor Topsoe. Финансирование проекта осуществляется за счет средств международного финансового консорциума на 2,3 миллиарда долларов. В состав консорциума, в частности, вошли Газпромбанк, АО "Росэксимбанк" и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев составило 11 259, скончались 47 пациентов, 7060 выздоровели. Власти страны из-за роста числа инфицированных вновь ограничат с 10 июля до 1 августа движение транспорта и введут режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кашкадарьинская областьУзбекнефтегазУзбекистанВ мире
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