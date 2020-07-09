В НОМ обсудили информационные атаки во время референдума по Конституции

Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ данных с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чеченской Республике

Голосование по поправкам к Конституции РФ прошло на высочайшем уровне открытости и прозрачности, в том числе благодаря общественному наблюдению, и никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Однако на протяжении всей кампании по подготовке и проведению референдума фиксировались масштабные информационные атаки, заявили эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

По их словам, информационные вбросы начались еще в середине января, а в последние дни перед голосованием и после него шла активная информационная кампания о фальсификации результатов референдума.

"Особо хотелось бы отметить акцию "Независимый экзитпол", прошедшую в Москве и в Санкт-Петербурге, которая по-прежнему широко обсуждается в России и за рубежом, хотя это чистой воды фейк. Также наиболее активный сейчас инфоповод – исследование якобы ученых, которые при помощи математического инструментария, квазинаучных графиков и моделей пытаются доказать, что прошедшее голосование – это самая масштабная фальсификация", – подчеркнул член правления Российской ассоциации политической науки, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.

По мнению экспертов, ключевой тезис, на котором базируется это исследование, – российское общество однородно и все избиратели одинаковы, независимо от того, где они проживают, образования, уровня жизни. Соответственно, результаты голосования везде должны быть одинаковы. Однако в реальности в России есть большие социальные разрывы, существенные региональные различия, многонациональность, мультикультурность и многоконфессиональность и ряд других факторов, которые не позволяют делать однозначные выводы и уравнивать различные субъекты.

"Все эти графики бессмысленны, потому что такие модели работают с однородными единицами, а у нас электорат и пространство неоднородны, и выводы, полученные таким образом, ненаучны. Но даже если взять голосования 1990-х годов, можно увидеть, что по всей стране есть существенная разница в электоральной географии, и это нормальная ситуация для большой страны с разнообразным населением. Все это понимают, но такие вбросы делаются специально для дискредитации выборов, чтобы дать пищу для фейков", – пояснил Шаповалов.

Как отметили участники круглого стола, в ходе подготовки и проведения референдума по поправкам проверке фактов и выявлению недостоверной информации было уделено очень большое внимание. Кроме того, в последние годы появляются экспертные группы, которые целенаправленно занимаются поиском и разоблачением фейков, и во многом благодаря их работе качество информации в условиях полной открытости и прозрачности голосования было видно сразу.

Тем не менее не стоит ожидать, что появление фейков и манипулирование данными прекратится – они будут возникать снова и снова, поэтому эксперты высказали предложение о создании базы распространителей фейковой информации. Кроме того, они отметили необходимость более эффективного реагирования и пресечения махинаций на выборах.